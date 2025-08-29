El autoempleo de jóvenes y migrantes palía la sangría de autónomos en Galicia

La Xunta prepara el lanzamiento del Escaparate Apoya tu Autónomo, «un espacio virtual accesible desde la web empregoengalicia.gal en la que la sociedad gallega podrá conocer, apoyar y consumir directamente productos y servicios ofertados por los profesionales autónomos y pequeñas empresas afectados por los incendios». Durante una reunión extraordinaria de la Mesa del Empleo Autónomo de Galicia celebrada ayer con el objetivo de evaluar el impacto de los fuegos, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, apeló a la necesidad de «darles visibilidad, impulsar el consumo de proximidad y generar una mayor conciencia social sobre la importancia de este colectivo». Algo parecido funciona ya en el apartado que la administración autonómica tiene para los trabajadores por cuenta propia en su web, donde los profesionales y los pequeños negocios —desde enfermeros a domicilio, hasta tiendas de barrio, pasando por traductores o abogados— se promocionan.

En la actual estrategia de apoyo a los autónomos hasta 2027, la consellería da por hecho que la perspectiva sobre el autoempleo está cambiando, «comenzando a verse como alternativa profesional que permite canalizar la obtención de ingresos profesionales con mayores facilidades para promover el propio equilibro personal». Pero también admite que la situación financiera del colectivo es «débil» en comparación con los asalariados por el reducido tamaño de los negocios, el «limitado conocimiento de lo que significa el día a día» del trabajo por cuenta propia, la «excesiva dependencia, en muchos casos» de gestorías y asesorías y su visión como «un refugio en momentos de crisis». «Lo que supone también una causa de abandono —añade— en los momentos de recuperación».

Galicia cerró el pasado julio con alrededor de 213.000 autónomos de alta, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. Van diez años consecutivos de caídas en el número de afiliados en el régimen, con la única excepción de 2021 por el rebote pospandemia, mientras en el conjunto del Estado baten su enésimo récord, superando los 3,1 millones. En comparación con el mismo mes del pasado 2024, en la comunidad hay 700 menos, incluidos los trabajadores por cuenta propia del régimen del Mar.

Evolución de los afiliados al régimen de autónomos en Galicia / Hugo Barreiro

La caída sería todavía mayor sin el empuje del emprendimiento entre los jóvenes y los migrantes. Los autónomos por debajo de los 30 años aumentaron en más de 500 en los últimos doce meses. Es el escalón de la pirámide en la que más suben las afiliaciones, junto a los mayores de 600 años: 533. Los dos grupos de edad con caídas más abultadas son los de 40 a 44 años (-1.323) y de 45 a 49 años (-1.021), como recoge el balance detallado del Instituto Galego de Estatística (IGE) del mes de junio. El envejecimiento caracteriza el mercado laboral autonómico y los trabajadores por cuenta propia no salen de la regla general. Los de 60 años en adelante alcanzan los 40.100, prácticamente el 20% de todos los autónomos gallegos ahora mismo.

«La edad media de los trabajadores autónomos es relativamente elevada, aunque los cambios que se han producido en los últimos veinte años, especialmente a partir de 2014, han llevado a un rejuvenecimiento del colectivo», señala un reciente análisis sobre el perfil socioeconómico y la dinámica laboral del empleo autónomo en España publicado por Funcas. Aún así, «siguen siendo en promedio más mayores que los trabajadores asalariados», sobre todo en territorios más azotado por el invierno demográfico, caso de Galicia.

En la procedencia saltan a la vista también cambios de calado con un «incremento significativo de las personas extranjeras». Es la otra tabla de salvación para los autónomos en Galicia. Frente al descenso de 2.500 cotizantes de nacionalidad española en el régimen, los nacidos en otro país subieron en casi 1.000. La comunidad tiene ya 10.890 migrantes de alta laboral como autónomos, una cifra sin precedentes.

Con o sin asalariados

Los profesionales con más de cinco empleados en nómina crecieron en 55, mientras que los de 3 a 5 asalariados se redujeron en 347; en 879 los de 1 a 2 personas en plantilla; y hay 333 menos sin personal.

Al igual que sucede con el resto del mercado laboral, los sectores de alto valor añadido están siendo un revulsivo. Actividades sanitarias y programación y consultoría lideran las nuevas altas de autónomos en la comunidad —alrededor de 200 cada actividad en el último año—, junto a los servicios personales (228). Las inmobiliarias sumaron 172; 164 la publicidad y los estudios de mercado; la educación añadió 147; 131 la construcción de edificios; y 113 las actividades de sede central y consultoría.

En la otra cara de la moneda, el campo agrava su sangría con la pérdida de 1.000 autónomos en el último año. Le siguen el comercio minorista (839 menos); pesca y acuicultura (476); comercio mayorista (411); transporte terrestre (216); reparación de artículos domésticos (149); y la hostelería (124).