Coeficiente por penosidad: así serán las jubilaciones anticipadas sin recortes de camioneros, conductores de autobús y taxistas

El Gobierno plantea una reforma en los coeficientes reductores a la edad legal de jubilación en función de la peligrosidad y la penosidad de los trabajos relacionados con la conducción. El objetivo de la reforma es proteger la salud a quienes deben estar en la carretera durante horas y promover el relevo generacional en un sector clave de la economía nacional.

Esta medida pretende alcanzar a 180.000 camioneros, 60.000 conductores de autobús y decenas de miles de taxistas que puedan acreditar años cotizados en condiciones penosas. Estos coeficientes reducirán la edad ordinaria de jubilación según los riesgos a los que se ha expuesto el trabajador y el tiempo que lo ha hecho.

Se prevé que la medida afecte a entre 250.000 y 300.000 profesionales del sector del transporte en España. Con este nuevo planteamiento, si has trabajado durante años en condiciones duras y peligrosas, podrás retirarte antes de la edad habitual si castigo económico.

¿Cómo puedo solicitar la jubilación anticipada?

Una vez aprobado y en vigor, deberemos acudir a la Seguridad Social para verificar que cumplimos los requisitos y contamos con toda la documentación necesaria. Si quieres ir preparando lo que tendrás que llevar, aquí te dejamos la lista:

Acreditar un periodo mínimo de cotización en el sector del transporte.

en el sector del transporte. Demostrar exposición continuada a penosidad o peligrosidad .

. Presentar la documentación que exija la Seguridad Social, incluidos certificados de empresa.

Para recabar estos datos podremos recurrir a nuestra vida laboral y a justificantes de funciones y turnos. Además, es aconsejable tener a mano cualquier documentación que demuestre la antigüedad y condiciones del trabajador, ya que la ley podría contemplar la aplicación retroactiva para las trayectorias largas.

¿Cuándo entrará en vigor la jubilación anticipada para camioneros, autobuseros y taxistas?

Por el momento no tenemos una fecha definitiva de la entrada en vigor de esta medida. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hablan de que la aprobación de la norma es «cuestión de semanas».

Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros, la ley será publicada en el BOE y allí se detallará el plazo en el que entrará en vigor.

Estos nuevos coeficientes beneficiarán a autónomos y asalariados. Distintas asociaciones del sector han mostrado su apoyo a la medida y desde los sindicatos y las patronales se ha pedido que la norma se publique cuanto antes.