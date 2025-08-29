Coeficiente por penosidad: así serán las jubilaciones anticipadas sin recortes de camioneros, conductores de autobús y taxistas
El Gobierno plantea una reforma en los coeficientes reductores a la edad legal de jubilación en función de la peligrosidad y la penosidad de los trabajos relacionados con la conducción. El objetivo de la reforma es proteger la salud a quienes deben estar en la carretera durante horas y promover el relevo generacional en un sector clave de la economía nacional.
Esta medida pretende alcanzar a 180.000 camioneros, 60.000 conductores de autobús y decenas de miles de taxistas que puedan acreditar años cotizados en condiciones penosas. Estos coeficientes reducirán la edad ordinaria de jubilación según los riesgos a los que se ha expuesto el trabajador y el tiempo que lo ha hecho.
Se prevé que la medida afecte a entre 250.000 y 300.000 profesionales del sector del transporte en España. Con este nuevo planteamiento, si has trabajado durante años en condiciones duras y peligrosas, podrás retirarte antes de la edad habitual si castigo económico.
¿Cómo puedo solicitar la jubilación anticipada?
Una vez aprobado y en vigor, deberemos acudir a la Seguridad Social para verificar que cumplimos los requisitos y contamos con toda la documentación necesaria. Si quieres ir preparando lo que tendrás que llevar, aquí te dejamos la lista:
- Acreditar un periodo mínimo de cotización en el sector del transporte.
- Demostrar exposición continuada a penosidad o peligrosidad.
- Presentar la documentación que exija la Seguridad Social, incluidos certificados de empresa.
Para recabar estos datos podremos recurrir a nuestra vida laboral y a justificantes de funciones y turnos. Además, es aconsejable tener a mano cualquier documentación que demuestre la antigüedad y condiciones del trabajador, ya que la ley podría contemplar la aplicación retroactiva para las trayectorias largas.
¿Cuándo entrará en vigor la jubilación anticipada para camioneros, autobuseros y taxistas?
Por el momento no tenemos una fecha definitiva de la entrada en vigor de esta medida. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hablan de que la aprobación de la norma es «cuestión de semanas».
Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros, la ley será publicada en el BOE y allí se detallará el plazo en el que entrará en vigor.
Estos nuevos coeficientes beneficiarán a autónomos y asalariados. Distintas asociaciones del sector han mostrado su apoyo a la medida y desde los sindicatos y las patronales se ha pedido que la norma se publique cuanto antes.
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- «Aquí es imposible vivir»: la conflictividad vecinal inunda los tribunales
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Davila 27/08/2025
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Los juzgados de Vigo ya valoran ingresos psiquiátricos de niños de 11 años