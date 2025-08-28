Stellantis pagó casi 165 millones en multas por emisiones este año en EE UU

El avance imparable de la electrificación está cogiendo con el pie cambiado a los fabricantes e vehículos, tanto a este como al otro lado del Atlántico. Stellantis es uno de los que más batalla con la Unión Europea por aplazar las exigencias ante la lenta aceptación de los coches cero emisiones en el mercado con el objetivo de evitar multas. Unas sanciones que ya está pagando en Estados Unidos: 190,6 millones de dólares (165 millones de euros al cambio actual) en lo que va de año.

La Administración Nacional de Seguridad Vial en Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés) hizo público que el fabricante que dirige Antonio Filosa pagó 112,3 millones de dólares en junio y 78,3 millones en marzo (97 y 67 millones de euros, respectivamente) por incumplimientos de su normativa CAFE (Corporate Average Fuel Economy). Se basa en las matriculaciones de los modelos de los años 2019 y 2020.

Como citan medios especializados en base a los datos de la Nhtsa, Stellantis ha pagado en total por este concepto un total 773,5 millones de dólares desde 2018, lo que equivale a 666 millones de euros.

Al contrario que en la UE, en EE UU se suavizaron los requisitos tras la adopción definitiva de una nueva norma en 2024.