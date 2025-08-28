Renfe suprime el servicio 'low cost' del corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona

Renfe ha decidido suprimir su servicio AVLO del corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona cuatro años después de su puesta en marcha, su oferta 'low cost' caracterizada por ofrecer billetes más baratos que los trenes AVE tradicionales con algunos recortes en servicios, como convoyes sin servicio de cafetería. Este movimiento se produce después de que la operadora pública tuviese que retirar cinco trenes S106 (popularmente conocidos como Avril) y otros convoyes de la serie 102, que daban servicio a AVLO y circulaban por la línea de alta velocidad más utilizada del país.

A partir del próximo 8 de septiembre, Renfe conectará las dos ciudades más grandes del país a través de su servicio estrella, el AVE tradicional, que asumirá los trayectos que dejará de operar AVLO. Según la empresa pública, los precios serán "competitivos", en un mercado, precisamente, en el que Renfe debe competir con las operadoras extranjeras Ouigo e Iryo. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico dejan entrever que el servicio ya no tendrá el componente de asequible que caracterizaba a AVLO, aunque en casos de alta demanda sus precios fuesen altos también.

El resto de corredores de la compañía no sufrirán esta reorganización del servicio. Mientras que los pasajeros que ya contaban con billete serán recolocados en trenes AVE y accederán a una mejora de las prestaciones con el mismo precio, las nuevas ventas a partir del día 8 de septiembre se realizarán con el servicio de los trenes AVE, que de media cuentan con precios más elevados.

Perfil corporativo

En el cambio de su oferta comercial en la alta velocidad entre Madrid-Barcelona Renfe "ha tenido en cuenta que el producto AVE se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor". El cambio "supone una mejora en confort gracias a asientos más amplios y un incremento notable de espacio", afirma la empresa en un comunicado.

Sin embargo, en una comunicación a principios Renfe indicaba que el 39% de los viajeros que utilizan la alta velocidad y larga distancia lo hacen por motivos de ocio y turismo. En ella se especificaba que los destinos más demandados para viajar por placer fueron ciudades como Madrid y Barcelona, a las que cita en primer lugar. De la misma forma, señalaba que el estreno de los Serie 106 en mayo del pasado año "ha sido uno de los estímulos que ha provocado el aumento de viajeros, tanto en los trenes que conectan Galicia y Asturias con Madrid, como en aquellos que prestan servicio en los corredores Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres, Comunitat Valenciana y Murcia".

Respecto a la variacion del precio con la nueva oferta, los usuarios que deseen acceder a precios más económicos en el corredor Madrid-Barcelona tendrán que "coger el billete con tiempo", aconseja la operadora.

Problemas con el material rodante y la infraestructura

Este cambio en la operativa de Renfe coincide los contratiempos que ha sufrido el material rodante de la operadora en los últimos meses. En julio, en una inspección rutinaria, Renfe detectó una fisura en un componente de los bogies (conjunto de ruedas y suspensión) de un tren S106 (Avril) y apartó temporalmente las cinco unidades de ese este modelo fabricado por Talgo, entregado con años de retraso y el causante de las multas millonarias interpuestas por la operadora a la empresa industrial, que se encuentra en una situación financieramente crítica.

Los problemas en los trenes se presentaron apenas un año y dos meses más tarde de su entrada en servicio. El 21 de mayo de 2024, Renfe puso en circulación los Avlo S106 en sustitución de los trenes se la serie 112 en el corredor Figueres Vilafant-Barcelona-Madrid, destacando que destinaba al servicio low cost los convoyes hasta la fecha con mayor capacidad de todos los que circulan en España: sus 581 asientos "suponen un notable aumento de plazas en los servicios ferroviarios de bajo coste", señalaba la operadora.

Concretamente, su incorporación supuso un incremento global del 17% de las plazas para todo el corredor. Ya en la fecha de entrada en servicio había vendido más de 121.200 billetes hasta diciembre. Solo un mes más tarde, Renfe comunicó que más de 81.000 viajeros ya habían utilizado los nuevos trenes Avlo S106 del corredor que ahora han sido retirados.

También la serie Talgo 102

La retirada de este material rodante no fue la única, ya que Renfe tuvo que eliminar del servicio los trenes también de Talgo de la serie 102, después de encontrar inestabilidades en su rodadura. Este varapalo para el fabricante se produce en medio de las negociaciones para impulsar un cambio accionarial en el seno de la compañía. Sidenor, apoyado por el Gobierno vasco y dos fundaciones bancarias, cuenta con preacuerdo para adquirir cerca de un 30% de Talgo, pero la operación está supeditada a la entrada en el capital de la Sepi, brazo inversor del Gobierno estatal.

Por otro lado, dejando a un lado el material rodante, en los últimos meses, maquinistas de Renfe han denunciado el mal estado de la infraestructura que conecta las dos ciudades del país. Las quejas obligaron a Renfe a reducir la velocidad máxima a la que pueden circular los trenes por estas vías, que pasó de ser de 300 kilómetros por hora a 250 y 190 en algunos tramos.