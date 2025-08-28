El primer ferri de la era Armón en lo que fue Barreras asoma ya de cara a su botadura a final de año

El ya desaparecido astillero Hijos de J. Barreras dejó el pabellón del naval vigués muy alto en varios nichos, pero sin duda destacó en la construcción de grandes ferris con clientes históricos como Naviera Armas o Baleària. La última unidad de este tipo que fabricó fue en 2011, el Volcán de Tinamar, de 175 metros de eslora y capacidad para 1.500 personas. Hoy las históricas instalaciones son propiedad de Grupo Armón, que se hizo con ellas en 2022 poniéndose como meta construir cuantos más barcos mejor, centrándose en el mercado de buques de menor eslora, pero dejando la puerta abierta a los ferris o buques offshore. En ambos ha cumplido, con un pedido para la Polinesia Francesa y otro para Reino Unido (barco para eólica), respectivamente. Y el primero de ellos asoma ya por encima de los muros de la atarazana de cara a su botadura antes de que finalice el año.

Aunque no tiene los tamaños de aquellas grandes unidades para las navieras españolas, el bautizado como Na Hiro E Pae, de 89 metros de eslora, será especial por varios motivos. Primero, por su exótico destino, para una ruta en el Pacífico operada por la empresa Société de Navigation des Australes Tuhaa Pae (Snathp), de Papeete; segundo, porque se trata de un ferri mixto, para el transporte de contenedores y pasajeros; y tercero, porque contará con propulsión apoyada en una vela rígida de 22 metros de la firma catalana bound4blue.

El pedido, adelantado por FARO, fue firmado a comienzos del pasado año y la colocación de quilla tuvo lugar el pasado noviembre. Desde entonces el casco del buque ha ido creciendo hasta levantarse en estas semanas, imponente, por encima de los muros del astillero, con la idea de que la botadura tenga lugar, si nada se tuerce, antes de que finalice el año.