Galicia encabeza el incremento de la duración de las bajas laborales

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene entre las asignaturas pendientes para el nuevo curso la negociación de la reforma de la prestación por incapacidad temporal. En la propuesta inicial entregada a sindicatos y patronales, el equipo liderado por Elma Saiz defiende el cambio del sistema «para mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras». Plantea altas progresivas como las que ya existen en otros países para los trabajadores que hayan estado más de medio año de baja por «determinadas patologías» todavía por concretar. Durante el primer mes, estarían a media jornada, pero cobrando el 100% del salario. El Estado asumiría la mitad del sueldo. En esa misma línea va la vuelta paulatina en el caso de los pluriempleados, abriendo la puerta a retomar «aquella actividad para la que, a juicio médico, no se encuentren impedidos». La batería de medidas refuerza el papel de las mutuas, que podrán proponer el alta en procesos de contingencias comunes superiores al año, una competencia exclusiva hasta ahora del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El ascenso imparable de las bajas laborales se ha convertido en un quebradero de cabeza para las administraciones, las empresas y los propios trabajadores. «La recuperación de la fuerte crisis económica de 2007 ha ido acompañada de un crecimiento constante de las tasas de absentismo desde 2014, incluido el que se produce por la incapacidad temporal por enfermedad», apunta el grupo de expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la mutua Umivale Activa en su análisis de la situación presentado el pasado mes de junio en el Consejo Económico y Social (CES).

Fenómeno al alza

Ven «cambios claramente disruptivos de carácter negativo» en un fenómeno «creciente», especialmente desde la pandemia del coronavirus, «generando un estado de preocupación y alerta». «Una crisis silenciosa», señalan. «Este informe lanza una alerta rotunda: el absentismo por incapacidad temporal es un reto estratégico y económico de primer orden que requiere una respuesta inmediata, coordinada y basada en la evidencia —añaden—. Las cifras récord, su rápido crecimiento y el empeoramiento de todas las variables sin excepción, evidencian la necesidad urgente de medidas estructurales».

A lo largo de los primeros cinco meses de este año, en toda España se iniciaron 4.280.826 incapacidades temporales. Son 131.400 más que en el mismo periodo de 2024, según el balance que acaba de publicar la Seguridad Social. Por cada 1.000 trabajadores protegidos hubo 52,9 bajas. Entre enero y mayo finalizaron alrededor de 4 millones de procesos y quedaban pendientes cerca de 1,2 millones. La duración media menguó ligeramente, pasando de 40,78 a 40,59 días.

Duración media de los procesos de incapacidad temporal finalizados en 2025 / Hugo Barreiro

Menos bajas, más largas

En Galicia sí bajaron los nuevos procesos. Se notificaron 152.545, un 2,3% menos (3.585) que en los cinco primeros meses del ejercicio anterior. Acabaron 147.367 y 82.815 seguían de baja a finales de mayo. La comunidad tiene la mayor prevalencia del país —74,25 procesos por cada 1.000 trabajadores protegidos—; y la segunda mayor duración media (76,41 días), únicamente por detrás de Extremadura (78,98 días). Y no para de aumentar. En ninguna otra autonomía se incrementó tanto la duración media de las bajas como aquí: 6,68 días a mayores en comparación con las bajas acumuladas de enero a junio de 2024 (69,73 de media). El dato acaricia el récord de 80 días que las bajas llegaron a alcanzar en 2021 a causa del COVID-19. Destacan también los repuntes de Asturias (5,41 días más), Murcia (4,08), Aragón (3,66) y Extremadura (3,6).

La evolución en Galicia y los otros nueve territorios con alzas contrasta con la caída de 0,18 días en la duración media de las bajas en el conjunto del Estado y los retrocesos experimentados en siete autonomías, sobre todo Baleares (-3,38 días), Comunidad Valenciana (-3,34) y Canarias (-2,53).

Por tipo de afiliados

La duración varía mucho en función del tipo de trabajador. En los afiliados al Régimen General, las incapacidades laborales en Galicia se alargan de media 68,68 días; en los autónomos llega a los 135,29 días; y 198,36 días en el Régimen del Mar.

Los expertos del Ivie y Umivale Activa estiman que el coste para el PIB gallego por las horas no trabajadas a causa de las bajas asciende a 5.700 millones de euros. El gasto directo para la Seguridad Social en la primera mitad de este año alcanzó los 486 millones de euros tras un alza del 9,3% en comparación con el periodo de enero a junio de 2024, según los datos provisionales del organismo.