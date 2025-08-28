Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Foro Económico estima un alza del 3,2% del PIB gallego en junio

REDACCIÓN

Vigo

La actividad económica de Galicia ha acelerado en el segundo trimestre del año según el Indicador Abanca-Foro de Coyuntura Económica de Galicia. En junio registró un incremento interanual del 3,2% gracias al repunte del consumo.

