Foro Económico estima un alza del 3,2% del PIB gallego en junio
REDACCIÓN
Vigo
La actividad económica de Galicia ha acelerado en el segundo trimestre del año según el Indicador Abanca-Foro de Coyuntura Económica de Galicia. En junio registró un incremento interanual del 3,2% gracias al repunte del consumo.
