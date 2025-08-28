La firma de hipotecas alcanza su mayor cifra de los últimos 14 años en Galicia

La concesión de hipotecas alcanzó en los primeros seis meses del año su cifra más alta desde hace catorce años. En total, entre enero y junio, la banca concedió 243.257 créditos con una vivienda como garantía, casi un 25% más que en el mismo periodo del año 2024 y en línea con el número alcanzado y nunca superado en 2011, cuando se otorgaron 243.632 préstamos. Solamente en el mes de junio se otorgaron 41.834 hipotecas, la mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Galicia se formalizaron un total de 9.538 créditos para la adquisición de vivienda, lo que supone un alza del 38% frente al mismo periodo de 2024.

Entre 2003 y 2011, años del gran bum del ladrillo, el promedio de hipotecas concedidas durante el primer semestre fue de 496.900. Esta cifra se redujo drásticamente tras el estallido de burbuja, que se tradujo en una reducción masiva del crédito bancario al sector inmobiliario. Sin ir más lejos, el promedio de los dos primeros trimestres entre 2012 y 2020 fue de 146.841 hipotecas. Superada la pandemia, el mercado ha vuelto a registrar un nuevo boom que se ha visto traducido en un crecimiento de los préstamos, superando los 200.000 créditos semestrales —excepto en 2024 (casi 195.000)—, a pesar de la abrupta subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 2022.