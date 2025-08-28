Los clientes de Vegalsa-Eroski ahorran 40 millones con su programa de fidelización

Más de 925.000 clientes de Vegalsa-Eroski de Galicia, Asturias y Castilla y León se han adherido al programa de fidelización de Eroski Club y han podido ahorrar 40 millones de euros en sus compras a través de las promociones y las ofertas que la compañía gallega de distribución alimentaria en la primera mitad del año. La medida permite un ahorro fijo del 4%, ampliable hasta el 6%, en cada visita al supermercados en el caso de la tarjeta Eroski Club Oro; todas las ventajas del club y el 1% de ahorro adicional en compras fuera de los establecimientos del grupo con la tarjeta de pago Eroski Club; y ventajas específicas para las familias con hijos en el Plan Familias 0-12.

A todo esto se suma, según destaca la compañía, los menores precios de sus más de 3.000 referencias de marcas propias, grandes protagonistas de las campañas lanzadas este año «como una opción de compra saludable, asequible y de calidad».

«Situamos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones», explica Jesús Diz, director de Comercial & Marketing de Vegalsa-Eroski. «Por eso, ser sus aliados en el ahorro de su cesa de la compra es una prioridad para Vegalsa-Eroski —continúa—, apostando además por la calidad y el origen de los productos». El grupo ahondará en las promociones y en el desarrollo del programa.