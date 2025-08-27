Stellantis y Tofas, alianza para llevar al mercado más de medio millón de K9 al año

Stellantis es líder del mercado europeo de vehículos comerciales ligeros (LCV, por sus siglas en inglés). Con su división Stellantis Pro One, tiene una estrategia para aumentar su cuota en el Viejo Continente y asaltar aquellas áreas regionales en las que la rivalidad por las unidades industriales es mucho más fuerte, como puede ser Norteamérica.

Por el momento, el 30% de las furgonetas que se venden en la Unión Europea y Reino Unido es de una de las marcas del grupo con planta en Vigo, donde precisamente tiene su bastión productivo de las referencias superventas, las K9. Sin embargo, el Sistema 1 de Balaídos está ya casi saturado, produciendo cientos de unidades al día de cuatro marcas del grupo (Peugeot, Citroën, Opel y Fiat) y una de Toyota (tras el acuerdo con el fabricante japonés). Por eso, en los últimos años ha ido expandiendo la producción, con el ensamblaje en Argelia con coches despiezados enviados desde el puerto olívico y con la llegada a Turquía, como adelantó ayer FARO. Entre todo el entramado productivo, Stellantis regará el mercado con más de medio millón de K9 al año.

Solo en la planta de Vigo, antes de que finalice el año se alcanzará la unidad dos millones de estas furgonetas, cuyo lanzamiento oficial tuvo lugar en 2018. En el primer semestre del curso fueron 180.116 furgonetas, que superan las 227.000 integrando la producción de la fábrica «satélite», la de Mangualde. Entre ambas pueden alcanzar a final de año una producción final cercana a las 400.000.

Polo

Sin embargo, el polo de las K9 es más que estás dos plantas. La británica de Ellesmere Port (Liverpool) crece poco a poco con sus unidades 100% eléctricas gracias a las piezas enviadas por los proveedores gallegos. Y lo mismo pasa en Tafraoui (Argelia), que ensambla las Fiat Doblò enviadas en contenedores como SKD (semi-knocked down, es decir, despiezadas) desde Vigo.

Una trabajadora con una Opel Combo / Stellantis

A este hub se le sumará Bursa, localidad turca donde está la factoría de Tofas, la joint venture formada en su momento por Fiat y Koç Holding. Allí esperan iniciar la producción con unas 50.000 unidades, una cantidad que hará que Stellantis pueda regar los mercados de las regiones de Europa, Oriente Medio y África con más de medio millón de las exitosas furgonetas «viguesas».

Demanda

Según diversas consultoras, el nicho de las furgos va a seguir creciendo en Europa. Solo Mordor Intelligence que tendrá una tasa de crecimiento anual media del 8%. Y esto teniendo en cuenta que solo en Europa se matricularon más de 1,5 millones de LCV (furgonetas hasta 3,5 toneladas) el pasado año.

La noticia de la producción de K9 en Turquía medio corrió ayer como la pólvora por la fábrica, si bien con la tranquilidad de que Stellantis Vigo es la principal planta del grupo por volumen de producción y por eficiencia. Como dijo en una entrevista con este medio la responsable de la división Stellantis Pro One, Anne Abboud: «Stellantis Vigo juega un papel clave en el escenario actual; es la planta madre».