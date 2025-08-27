Alfonso Cañete, experto inmobiliario: «Las mejores oportunidades de vivienda están donde nadie mira»
El profesional aconseja a los futuros propietarios seguir tres sencillas reglas para encontrar las mejores ofertas en inmuebles
Sarai Bausán García
Encontrar una nueva vivienda en buenas condiciones, con las características deseadas y que no cueste una fortuna se ha convertido en uno de los retos más complicados de superar para los futuros propietarios, que rastrean toda Málaga de forma incansable en busca de los mejores 'chollos' inmobiliarios. Para ayudar a los malagueños a encontrar pisos y casas de calidad a precios competitivos, el experto inmobiliario malagueño Alfonso Cañete ha explicado que existen tres pasos a seguir que pueden facilitar esta ardua búsqueda.
«Las mejores oportunidades no están en Idealista, están donde nadie mira», ha asegurado el profesional a sus miles de seguidores, a quienes ha asegurado que, aunque se pueden encontrar buenas ofertas «de forma casual» en los portales inmobiliarios, esto no es lo habitual, sino que estas oportunidades son más accesibles a través de otros tres métodos que recomienda seguir.
Los tres pasos a seguir para encontrar una vivienda en Málaga, según este experto inmobiliario
Así, ha aconsejado a los futuros moradores que, en primer lugar, se hagan «amigos» de las inmobiliarias del barrio en el que estén interesados para que les informen de las propiedades disponibles antes que a cualquier otro cliente. «Te avisarán antes de publicar», ha señalado sobre la conveniencia de tener un trato constante con estos negocios locales.
«Utiliza grupos de inversores en los que salen varios lotes de propiedades que podéis comprar entre varios», ha aconseja sobre la segunda opción que se puede seguir para hallar viviendas que «no están» en los portales tradicionales. «Así accedes a lotes exclusivos», ha añadido el experto malagueño.
La búsqueda «exhaustiva» para encontrar una vivienda en Málaga
Y para conocer las mejores ofertas antes que nadie, Cañete ha mostrado la necesidad de «salir a la calle» y visitar a los administradores de comunidades, porteros de edificios y vecinos de los barrios en los que se esté interesado para «encontrar tu oportunidad».
«Todos recordamos esos míticos carteles donde pone 'Se vende' o 'Se alquila', y muchas veces son de particulares, pero, es cierto, que los carteles están desapareciendo, así que la búsqueda tiene que ser mucho más exhaustiva», ha sentenciado el profesional.
