Xeal fabricará por primera vez una aleación de cromo y reducirá emisiones

La gallega Xeal anunció la fabricación, por primera vez en sus más de 120 años, de una aleación de cromo, el ferrosilicocromo, en su planta de Cee. Este movimiento supone la diversificación de su tradicional producción de ferroaleaciones, abriendo la puerta a nuevos mercados internacionales.

En paralelo, Xeal avanza en la construcción de una planta de carbón vegetal en Dumbría, con una inversión de 25 millones de euros.