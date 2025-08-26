Xeal fabricará por primera vez una aleación de cromo y reducirá emisiones
REDACCIÓN
Vigo
La gallega Xeal anunció la fabricación, por primera vez en sus más de 120 años, de una aleación de cromo, el ferrosilicocromo, en su planta de Cee. Este movimiento supone la diversificación de su tradicional producción de ferroaleaciones, abriendo la puerta a nuevos mercados internacionales.
En paralelo, Xeal avanza en la construcción de una planta de carbón vegetal en Dumbría, con una inversión de 25 millones de euros.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo