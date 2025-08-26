Stellantis expandirá la producción de las K9 viguesas a Turquía en 2027

PSA Peugeot-Citroën anunció en 2008 un acuerdo con la empresa turca Karsan para producir los Citroën Berlingo y Peugeot Partner, las furgonetas que eran —y todavía son— líderes en el mercado y joyas de la corona de la factoría del grupo en Vigo. Aquel acuerdo expiraba en 2013, pero casi veinte años después los herederos de aquellos modelos llegarán a la península de Anatolia. Los actuales vehículos comerciales ligeros de la hoy Stellantis, conocidos como K9, tendrán en la localidad turca de Bursa uno de sus grandes bastiones productivos gracias al acuerdo que la compañía mantiene con la local Tofas. Así, a partir de 2027 serán al menos cinco las plantas que se encarguen del ensamblaje de las furgonetas: Vigo, que se mantendrá como eje y líder, junto a las fábricas de Mangualde (Portugal), Ellesmere Port (Reino Unido), Tafraoui (Argelia) y Turquía, a la espera de la posible llegada del modelo a El Palomar (Argentina).

Desde el nacimiento de Stellantis (tras la fusión de PSA y Fiat en 2021), la joint venture con el conglomerado turco Koç Holding (propietario de Tofas) no ha parado de evolucionar, siendo el principal movimiento la adjudicación de la producción de las K0, las furgonetas medianas de la compañía que dirige Antonio Filosa y que preside John Elkann. Con aquello, la planta de Bursa dio un salto importante, que ahora será todavía más grande con la llegada de las K9. No en vano, allí disponen de una capacidad para producir 450.000 vehículos y además de los furgones solo ensamblan el Fiat Tipo/Egea. Hay hueco.

Según pudo saber FARO, en estos momentos está en proceso el plan para industrializar el proyecto de las renovadas K9 en Bursa, con la idea de iniciar la producción en 2027 con unas 50.000 unidades anuales. Y, de hecho, la noticia es casi un secreto a voces en Turquía, donde trabajadores de Tofas ya muestran en sus redes sus puestos al frente de diversas partes del proyecto K9 para la planta que se encuentra al sur de Estambul.

Precisamente el pasado abril Tofas y Stellantis anunciaban un acuerdo para invertir 256 millones de euros en la producción de un nuevo modelo de vehículo ligero con la idea de su exportación a países de Oriente Medio y África. Una cifra importante, que se sumaba a los 230 millones de euros comunicados en diciembre del pasado año para incorporar las K0. Para ese modelo, no desvelado, citaban entonces una capacidad de producción anual de 150.000 unidades.

¿Una «low-cost»?

De esta forma, la factoría de Koç Holding aprovechará la evolución de la plataforma EMP2 que ya usa para las K0 y volverá a producir vehículos comerciales ligeros de menos tamaño, como ya hizo en el pasado con la anterior Fiat Doblò (que pasó a Vigo tras su entrada en el proyecto K9) y con las Fiat Fiorino y Citroën Nemo, dos unidades más pequeñas cuyo montaje fue discontinuado.

Ensamblaje de las Fiat Doblò de Vigo en la planta de Stellantis en Argelia / Stellantis

Queda por ver qué tipo de furgoneta ensamblará Tofas. Y es que como avanzó este medio, Turquía era precisamente una seria posibilidad para ser el hogar de la K9 SCK, siglas para smart cost killer (asesina inteligente de costes), una versión más low-cost de las furgonetas viguesas, con elementos más sencillos y baratos. Sin embargo, esta unidad apunta a ensamblarse también en Vigo, toda vez que ya están adjudicando piezas tanto a proveedores del área (como SMRC o Lear Corporation) como del norte de Portugal.

El movimiento llega en un momento en el que el Sistema 2 de Balaídos está ya saturado produciendo las furgonetas de diferentes motorizaciones y de cinco marcas, cuatro del grupo (Peugeot, Citroën, Opel y Fiat) y una de Toyota (tras el acuerdo con el fabricante japonés). Entre Vigo, Ellesmere Port y Mangualde se fabricaron el año pasado un total de 412.000 unidades, a las que habría que añadir las que se ensamblan en Argelia con los SKD (siglas para semi-knocked down, es decir, las unidades despiezadas), que se envían desde el puerto olívico. Solo hasta junio Stellantis Vigo produjo 180.116 furgonetas.