Balaídos frena el taller de CKD y prevé recuperar la pérdida de producción

Stellantis Vigo se ve obligado a alterar la producción por los problemas que viene arrastrando tras el incendio que afectó gravemente al proveedor Autoneum Spain, de A Rúa, Ourense. Por un lado, programa más horas para recuperar la producción perdida. Por otra, suspende turnos en el taller de SKD, es decir, el que se encarga de las colecciones de coches despiezados

Según comunicó la dirección a la plantilla, se programa el turno de noche para este viernes en el Sistema 2, el que ensambla las furgonetas K9, además de sumar casi una hora a cada turno nocturno de esta semana.

Sobre el taller SKD, solo se trabajará en el turno de tarde de hoy, en el turno de noche del miércoles y en el turno de mañana del jueves. El resto de los turnos de estas tres jornadas no tendrán actividad y está por ver cuando se retoma la cadencia habitual.

Oferta

Por otro lado, ayer también se dio a conocer que la factoría de Balaídos necesita más personal. En su continua búsqueda de trabajadores, anunció que precisa de 300 operarios de producción, con y sin experiencia, que formará ella misma.

Según comunicó la consultora del sector de recursos humanos Adecco, los que resulten seleccionados en el proceso participarán en los diferentes puestos de las líneas de producción para la construcción de los vehículos. Stellantis busca «profesionales comprometidos, responsables y con motivación para formarse y desarrollarse en un sector en pleno auge». Y aunque la experiencia previa es «muy valorable», según la agencia de colocación «no se necesita experiencia previa ya que se formará a aquellos trabajadores que lo necesiten».

Lo que sí se recuerda es que es imprescindible tener disponibilidad para incorporación inmediata.