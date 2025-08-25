Tunagrove mantiene su actividad en la planta de Atunlo en espera del juzgado

Atunlo O Grove era una de las filiales del grupo Atunes y Lomos (Atunlo), en fase de liquidación. Con 6.300 metros cuadrados de instalaciones, la fábrica tiene capacidad para el procesado de 30 toneladas diarias de atún entero, con un frigorífico que puede almacenar 3.000 toneladas de pescado a granel. Está especializada en lomos de atún precocidos, destinados a la industria conservera, al igual que las plantas de Actemsa (A Pobra do Caramiñal) o Central Lomera Portuguesa (CLP, en Vila Nova de Cerveira).

Cuando Atunlo entró en insolvencia, en octubre de 2023, la multinacional decidió extirpar la producción de lomos por deficitaria —lo achacó a la competencia desleal asiática—, por lo que cerró tanto estas instalaciones de O Grove como las de Santoña. Las arousanas volvieron al tajo este pasado mes de junio a cargo de una sociedad de nueva creación, Tunagrove, que confía en su continuidad a largo plazo a pesar de las incertidumbres que rodean el proceso liquidativo de la que llegó a ser mayor comercializadora de túnidos de España.

Tunagrove suscribió un acuerdo de arrendamiento de las instalaciones pero no lo hizo con Atunlo, si no con lo que el juzgado de lo Mercantil consideró «empresas pantalla» tejidas desde la compañía en un ejercicio de «despatrimonialización» que obligó a revertir. Esto no ha impedido que la planta haya continuado funcionando, «a pleno rendimiento», como constatan fuentes directas de la sociedad, con más de 60 trabajadores. La oferta que llegó a formular Tunagrove por todos los activos industriales de Atunlo —la planta de O Grove pero también la de Cambados— y el stock de mercancías saltó por los aires precisamente por la orden del juzgado de eliminar los efectos de aquella «despatrimonialización». Entonces, ¿ahora qué?

Imagen de archivo de empleadas de Atunlo O Grove. | | / MIGUEL MUÑIZ

Es una pregunta que no encuentra respuesta clara en ninguno de los actores consultados, todos partícipes de este procedimiento. Lo desconocen en la propia Tunagrove, en Comercial Pernas (Coper) —accionista de Atunlo y principal socio comercial de Tunagrove— y entre los acreedores de la multinacional. Desde Pernas confían también en su continuidad, como han apuntado desde su dirección, y en que este proyecto será de largo recorrido.

La alianza entre estos operadores es vital para ambos: Coper aporta el fondo de comercio y Tunagrove la parte de elaboración. La lógica de la legislación concursal española va en favor de esta opción, la de la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta que persigue siempre, en la medida de lo posible, la continuidad de una empresa y el mantenimiento del empleo por encima de la simple enajenación de los activos.

Plan de pagos

El plan de reestructuración de Pernas acaba de ser homologado judicialmente, como desgranó FARO, con lo que ahora inicia la carrera para el cumplimiento de todos sus términos. En lo que respecta al plan de pagos —de aplicación hasta 2030—, el acuerdo fija la devolución a acreedores de 628.000 euros este año y otros 4,25 millones en 2026.

Coper fijó unas quitas del 39% sobre un pasivo próximo a los 60 millones de euros. Prevé superar los 100 millones de cifra de negocio para 2029.