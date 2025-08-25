Stellantis Vigo necesita personal: buscan a 300 operarios de producción, con y sin experiencia

La incorporación es inmediata y será para trabajar en turnos rotativos mañana-tarde, en turno fijo de noche, o en turno de fin de semana

Trabajadores de la fábrica Stellantis Vigo en el cambio de turno.

Trabajadores de la fábrica Stellantis Vigo en el cambio de turno. / Jose Lores / Jose Lores

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

Stellantis Vigo necesita más personal. En su continua búsqueda de trabajadores, la factoría ha lanzado una oferta a través de la consultora Adecco para incorporar a 300 operaros de producción, con y sin experiencia.

Según ha comunicado esta mañana la consultora del sector de los recursos humanos, los que resulten seleccionados en el proceso participarán en los diferentes puestos de las líneas de producción para la construcción de los vehículos que el grupo automovilístico fabrica en su planta de Vigo.

Adecco ha concretado que Stellantis Vigo busca «profesionales comprometidos, responsables y con motivación para formarse y desarrollarse en un sector en pleno auge». Y aunque la experiencia previa es «muy valorable», según la agencia de colocación «no se necesita experiencia previa ya que se formará a aquellos trabajadores que lo necesiten».

Sí es imprescindible tener disponibilidad para incorporación inmediata y para trabajar en turnos rotativos mañana-tarde, en turno fijo de noche, o en turno de fin de semana.

Como ha indicado la consultora, «el proceso de selección ya ha arrancado» y se pueden apuntar a través de la web de Adecco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents