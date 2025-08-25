Mercadona busca médico en Vigo: hasta 87.576 € y no requiere experiencia

La oferta está disponible a través de portales de empleo como Infojobs así como en carteles presentes en las tiendas de la provincia

La cadena de supermercados busca un profesional sanitario para la provincia de Pontevedra.

La cadena de supermercados busca un profesional sanitario para la provincia de Pontevedra. / Mercadona

Pablo Varela

La cadena de supermercados Mercadona busca un médico para atender a su personal de Vigo y el área de la provincia de Pontevedra. En la oferta, subida a la plataforma de empleo InfoJobs, se especifica que no es necesaria la experiencia previa y que el salario va desde los 57.689 a los 87.576 brutos al año.

La empresa levantina superó los 3.000 empleados en Galicia en el año 2024 y continúa ampliando su personal tanto en tiendas como en áreas logísticas y administrativas.

La propuesta incluye formación remunerada y colegiación y seguro de Responsabilidad Civil a cargo de la empresa. La jornada laboral es en horario partido, de lunes a viernes y 40 horas semanales.

Entre los requisitos que pide la empresa está la necesidad de contar con el Grado o Licenciatura en Medicina, el candidato debe tener disponibilidad para viajar y contar con carné y vehículo propio.

Desde la empresa comentan cómo será el día a día del sanitario escogido: «Te encargarás de llevar a cabo diversas tareas administrativas relacionadas con el área de salud laboral, incluyendo el seguimiento y la gestión de las bajas médicas y los accidentes de trabajo».

Noticias relacionadas y más

Además, el elegido tendrá que desplazarse a los distintos centros de gestión para dar soporte médico a los trabajadores cuando sea necesario.

TEMAS

Tracking Pixel Contents