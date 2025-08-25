Mercadona busca médico en Vigo: hasta 87.576 € y no requiere experiencia
La oferta está disponible a través de portales de empleo como Infojobs así como en carteles presentes en las tiendas de la provincia
La cadena de supermercados Mercadona busca un médico para atender a su personal de Vigo y el área de la provincia de Pontevedra. En la oferta, subida a la plataforma de empleo InfoJobs, se especifica que no es necesaria la experiencia previa y que el salario va desde los 57.689 a los 87.576 brutos al año.
La empresa levantina superó los 3.000 empleados en Galicia en el año 2024 y continúa ampliando su personal tanto en tiendas como en áreas logísticas y administrativas.
La propuesta incluye formación remunerada y colegiación y seguro de Responsabilidad Civil a cargo de la empresa. La jornada laboral es en horario partido, de lunes a viernes y 40 horas semanales.
Entre los requisitos que pide la empresa está la necesidad de contar con el Grado o Licenciatura en Medicina, el candidato debe tener disponibilidad para viajar y contar con carné y vehículo propio.
Desde la empresa comentan cómo será el día a día del sanitario escogido: «Te encargarás de llevar a cabo diversas tareas administrativas relacionadas con el área de salud laboral, incluyendo el seguimiento y la gestión de las bajas médicas y los accidentes de trabajo».
Además, el elegido tendrá que desplazarse a los distintos centros de gestión para dar soporte médico a los trabajadores cuando sea necesario.
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Vecinos de Ponteareas denuncian la inacción del Concello para limpiar fincas: «Es el cuarto sábado de agosto que arde»
- Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo
- Un viaje de estudiantes deja seis jóvenes ahogados y 21 trasladados a hospitales en Egipto