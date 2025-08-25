Las amas de casa ya pueden solicitar la nueva pensión: más de 500 euros y solo 2 requisitos

Las amas de casa empiezan a ver reconocido su trabajo tras décadas de invisibilización. Aunque su labor haya sido más exigente que la mayoría de trabajos, nunca han tenido una remuneración y, hasta hace poco, tampoco tenían derecho a una pensión.

Las labores del hogar y las responsabilidades familiares no entienden de horarios y, en una gran parte de los casos, resultaba esencial para que otra persona en la familia pueda trabajar y ganar dinero. Desde cuidar a niños y mayores a gestionar la economía doméstica, su labor ha sido tan invisible como esencial durante décadas.

Al no estar dadas de alta en la seguridad social, muchas de estas personas (en su mayoría mujeres), no tenían acceso a ningún tipo de ayuda o pensión al llegar a la edad de jubilación. Por suerte, ahora la situación ha cambiado

Requisitos para la pensión del Imserso

El Imserso permite acceder a una pensión no contributiva (PNC) y, además de tener mínimo 65 años, solo debes cumplir dos requisitos:

Residir en España y haberlo hecho durante un período de 10 años , en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

y haberlo hecho durante un período de , en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los 16 años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Que exista carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual, sean inferiores a 7.250,60 euros anuales

Quienes cumplan con las condiciones y convivan con familiares tendrán que cumplir requisitos específicos en cuanto a ingresos. Si viven con un cónyuge o con familiares de segundo grado, deberán ingresar en casa menos de 12.326,02 euros anuales, en caso de ser dos personas en casa. Si son tres, menos de 17.401,44 euros anuales, y si son cuatro, 22.476,86 euros anuales. Si se convive con aún más, se deberá sumar a cada integrante la cantidad de 5.075,42 euros.

En el caso de vivir con padres o hijos, los ingresos deben ser inferiores a los 30.815,05 euros anuales si son dos personas en total en el domicilio. 43.503,60 euros anuales si son tres, y 56.192,15 euros anuales si son cuatro. Si son más, hay que sumar 12.688,25 euros anuales por cada integrante más.

Esta PNC es incompatible con cualquier otra prestación, como pueden ser la de invalidez o las asistenciales. Esta pensión puede otorgar hasta 517,90 euros al mes a la persona solicitante, lo que anualmente serían 7.250,60 euros.