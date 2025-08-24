De Vigo a Olot: el nuevo rastro de Eusebio Novas

Eusebio Novas Hay acaba de celebrar sus 40 años. Lo ha hecho después de aceptar una pena de seis meses de prisión y tras haber recurrido al Supremo otra sentencia de dos años y medio de privación de libertad, en ambos casos por fraude fiscal. Aunque no constaba como accionista, administrador o apoderado, fue uno de los promotores —como desveló la investigación de FARO— del denominado Grupo Vinova, calificado por el Ministerio Fiscal como una «gran simulación»: cogían distintas empresas, a nombre incluso de presidiarios como testaferros, y las agrupaban bajo una matriz con la que aparentar solvencia de cara a clientes, proveedores o entidades financieras. Que todo era un trampantojo se supo demasiado tarde.

Fue bajo la gestión de Vinova que se hundió la cadena de tiendas Hiperxel, la mayor del noroeste español, con más de un centenar de puntos de venta. En torno a 300 personas, la mayoría mujeres, acabaron en la calle.

Eusebio Novas es un tipo escurridizo. Se deja ver, sobre todo en las redes sociales de sus conocidos. Pero pareciera no haber pisado nunca un notario o el registro, aunque serpentea en el mundo empresarial como si ese fuera su hábitat natural.

Porque no suele dejar rastro documental, o no con su nombre. Por eso no hay nada sobre él —y sí todo sobre su socio, Juan José Villamizar Velásquez— en el informe del administrador concursal de Hiperxel, que ha pedido una sanción superior a los 7 millones de euros en un procedimiento que todavía está pendiente de finalizar. Por eso no fue a juicio por el roto de 3,5 millones de euros a Suelo Empresarial Atlántico (SEA) que dejaron Vinova Group y VIP Salnés por la compra de un terreno en un parque industrial en Arousa. Por eso los fondos de inversión que prestaron los 9 millones de euros a Vinova para comprar la cadena de congelados —Certior y Resilience Partners, con base en Helsinki y Luxemburgo— no habían oído hablar de él hasta descubrirlo por esta investigación. Solo sabían de Juan. Porque Eusebio es, pero no está.

Pero ahora sí.

Eusebio Novas es el primero por la derecha en la fila de atrás / FDV

El dominio de una página web de una empresa que no existe lo vincula ahora con otra red de empresas con base en Olot, Barcelona o Madrid. En este revoltijo saldrán nombres como Archan Kapital —su dirección negó hace un año a FARO vínculo alguno con Novas, asegurando que ni siquiera lo conocía; ahora no han atendido a nuestra consulta—, Seatuna, Frigomar Seafood o Torino Artisane.

El hilo del que tirar es largo. Empezamos.

Una dirección web.

Seatuna se presenta en su web como «un líder en el sector de importación y exportación de pescado congelado». El CIF de su denominación social —porque no es una empresa como tal— es B42768291 y presenta dos domicilios: Avenida de Manoteras de Madrid y la Calle Tarragona de Barcelona. El dominio, dado de alta el 25 de abril de 2022, tiene como titular a Eusebio Novas, como atestigua Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital.

Extracto de la web de Seatuna, con el CIF de Archan Kapital / FdV

El CIF que aporta en su apartado de «aviso legal» se corresponde con el de Archan Kapital, cuya web consta ahora «en mantenimiento» y que se presentaba —se puede comprobar con una búsqueda en caché— como «el aglomerado es nuestra razón de existencia». Su domicilio social es uno de los dos que aporta Seatuna, la «pesquera» del dominio cuyo titular es Eusebio Novas, en Barcelona.

Certificado del dominio de la página web Seatuna / Lara Graña

Según el fichero crediticio Experian Bureau Empresarial (EBE) y el Registro de Aceptación Impagadas (RAI), proporcionados por la consultora Axesor, Archan suma impagos a día de hoy con entidades financieras, de renting o sociedades de garantía recíproca por unos 280.000 euros. Este periódico consultó a la dirección de esta sociedad también por los impagos, además de por el vínculo con el ex de Vinova, pero, aunque dio acuse de recibo a la lectura del mail, no dio respuesta. Archan sí ha reconocido haber colaborado en obras de asfaltado con Construcciones y Viales de O Salnés (Covisa) —su fábrica fue precintada en marzo por carecer de licencia—, de la que fue accionista una de las mercantiles vinculadas a Novas, como también divulgó FARO.

Más Pescado.

El administrador único de Archan Kapital es Adrián Fernández, que ocupa el mismo cargo en otra empresa de nombre Frigomar Seafood, con idéntico domicilio social que la firma de aglomerados y que Seatuna. También aquí constan impagos en el fichero EBE. Declaró una facturación próxima a los 14,5 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2023, un 154% más que el anterior.

Mensaje de Frigomar Seafood en su web / FdV

Trabajadoras.

Es a raíz de un correo electrónico que FARO pudo llegar hasta la página web de Seatuna —no tiene entidad jurídica propia— y, en definitiva, a Novas Hay. A él directamente, con nombre y apellidos. Está firmado por una mujer de iniciales V.M.R. como empleada del departamento de «Administración» de Seatuna. La misma persona remitía mails a clientes y proveedores de Vinova, de su departamento «Administrativo», con copia a Eusebio Novas, como pueden acreditar las pruebas documentales recabadas.

Pero hay otra trabajadora vinculada a este cúmulo de empresas, aparentemente ajenas a Eusebio Novas, como consta en otro mail. Se trata de A.M.R., del «Dpto. de Compras» de Frigomar Seafood SL. También trabajó en Vinova y, como la anterior, usaba correo corporativo @grupovinova.com.

Juan Villamizar, a la izquierda, y Eusebio Novas / FDV

Las Pizzas.

¿Y cómo llegamos a Olot? Pues tirando del hilo de estas sociedades supuestamente ajenas al círculo de Novas y, sobre todo, por sus dos empleadas de confianza. En este municipio de Girona quebró, en marzo de 2024, la sociedad Restaurant Pizzeria Torino, que fabricaba masas de pizza para supermercados. Sus activos fueron adquiridos por la mercantil Torino Artisane (ex Importadora de Atún SL y ex Grobal Fresh Fish) en fase de liquidación.

Torino Artisane está directamente vinculada a Eusebio Novas, aunque tampoco consta su nombre en los registros. Y FARO ha podido acreditar documentalmente la gestión de pago de nóminas y pedidos de las dos trabajadoras mencionadas de Seatuna y Frigomar. Torino Artisane perteneció, cuando se llamaba Global Fresh Fish, a Juan Villamizar, el único del que había rastro en Hiperxel. Su antiguo socio, con el que fue denunciado por impagos por un fondo de Emiratos Árabes.

Pescado, asfaltos y pizzas para añadir al extenso currículum del prolífico emprendedor.