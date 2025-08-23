El metal gallego sondea nuevos contratos en Brasil

La patronal del metal gallego, Asime, está presente esta semana en la feria internacional Navalshore, en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). Este encuentro de la industria naval-marítima se consolida como una plataforma clave para generar oportunidades de negocio.

