La tensión del alquiler se contagia de las urbes gallegas a concellos vecinos

Del centro de las grandes ciudades a las afueras de los pequeños municipios que se encuentran a decenas de kilómetros de distancia. La tensión de la vivienda no hace ascos a nada ni a nadie y hoy más que nunca se siente en los concellos vecinos de las urbes gallegas, con un alquiler disparado en cuatro de las siete áreas de influencia. Las zonas de Vigo (+9,8%), Pontevedra (+17,9%), Santiago de Compostela (+12%) y Ourense (+11,8%) se han encarecido a lo largo de este último año más que las propias localidades (+8,9%, +5,6%, +6,1% y +11,2%), según se desprende del informe más reciente del Observatorio da Vivenda de Galicia, relativo al segundo trimestre. El rally coincide con la mayor presión de la demanda en estas demarcaciones, la única vía para cada vez más personas incapaces de vivir en las metrópolis. Y es que en todas las áreas de influencia se paga de media menos alquiler que en las ciudades, independientemente de que se hayan encarecido más que las urbes.

Lo cierto es que solo basta con echar la vista atrás al 2015 para darse cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas. Alquilar una vivienda en un pequeño concello de menos de 5.000 habitantes cuesta más ahora (397,2 euros en julio) que el alquiler en un concello de más de 50.000 habitantes hace una década (386,7). El acceso a un hogar en las capitales y las localidades de mayor tamaño se ha vuelto privativo para numerosas personas que han buscado refugio en otros de menor dimensión, población y coste económico. Y esto se ha visto reflejado en los contratos de alquiler, que se han disparado cuatro veces más en los pequeños municipios (un 320%, de 384 a 1.619 entre 2014 y 2024) que en las grandes urbes (de 11.918 a 20.812, un 74,6%).

Esta situación continúa pronunciándose este año, en el que el número de fianzas se ha incrementado en mayor medida en cuatro de las principales áreas de influencia si se comparan con sus municipios de referencia, con un aumento muy superior en el caso de la demarcación de Vigo (+31%) frente a la propia urbe (+10,6%). La presión de la demanda impacta a su vez en el precio: solo las zonas de A Coruña (+7,4%), Lugo (+7%) y Ferrol (+13%) registran menores alzas de los alquileres que las urbes (+14,5%, +10,8% y +20,5%). Es lo contrario de lo que ocurre en la capital gallega y el sur de la comunidad autónoma, donde el encarecimiento de las áreas de influencia llega a triplicar al que padecen las ciudades.

Una brecha de 3.000 euros

Aun así, echando un vistazo a la comparativa de la última década, los municipios de menor tamaño aguantan mejor la espiral inflacionaria que ha revolucionado el mercado. Los alquileres en los concellos de menos de 5.000 habitantes se han encarecido un 46,1% (pasando de 271,9 a 397,2 euros), mientras que en los concellos de 50.000 habitantes se han disparado un 69,7% (crece de 386,7 a 656,4). Estas cifras evidencian que la brecha económica que existe entre los alquileres en una u otra zona, entre vivir en una localidad grande o pequeña, se ha hecho más grande en solo 10 años. Si en 2015 la diferencia de un alquiler medio estaba en 114,8 euros al mes, hoy esta cantidad se ha duplicado y escala hasta los 259,2 euros. Es lo mismo que pasar de pagar 1.377,6 euros más al año a apoquinar cerca de 3.110 euros.