Bondalti, exdueña de Elnosa, avanza con una refinería de litio por casi 500 millones en Aveiro

Portugal cuenta con importantes reservas de litio, especialmente en el norte. Se trata de uno de los recursos estratégicos identificados por la Unión Europea y clave para la producción de baterías, corazón de los coches eléctricos. Pero con extraerlos no es suficiente y se precisa de refinadoras. Eso es lo que quiere hacer Bondalti, la quimiquera antes llamada Companhia União Fabril (CUF) y exdueña de la planta pontevedresa Elnosa, Electroquímicas del Noroeste, desmantelada hace escasos años. La compañía invertirá casi 500 millones de euros en una instalación en la localidad de Estarreja, en el distrito de Aveiro.

La firma Lift One es la que ha presentado los informes para la evaluación de impacto ambiental de la factoría, una «unidad de producción de hidróxido de litio». Se trata de una firma vinculada a Lifthium Energy, formada por Bondalti para refinar el litio mediante electrólisis. Con su creación, la intención era tener una capacidad de refinación de 50.000 toneladas al año en esta planta por la que en su momento peleó también la localidad cántabra de Torrelavega, donde se ubica una fábrica de la compañía.

Según los documentos a consulta pública, la inversión prevista en el Complexo Químico de Estarreja (CQE) es concretamente de «cerca de 492 millones de euros» para una refinería, más de 60 millones menos que lo anunciado hace un año cuando se le otorgó el sello de industria con Potencial Interesse Nacional (PIN) de Portugal, para acelerar los trámites. Aprovechando unos terrenos de la propia Bondalti, Lift One prevé la creación de 150 puestos de trabajo directos (y 2.000 indirectos) y la producción, finalmente, de 28.000 toneladas al año de hidróxido de litio monohidratado.

La inversión se viste como «la primera» refinería de este tipo para un país que cuenta con al menos dos proyectos mineros de litio muy avanzados y cerca de la frontera con Galicia. Uno de Savannah Resources, que tiene todas las papeletas para ser la primera en activarse, y otro de Lusorecursos. Ambos están en Vila Real, distrito pegado a la provincia de Ourense. Los tres (Bondalti, Savannah y Lusorecursos) fueron incluidos entre los 47 proyectos estratégicos elegidos por la Comisión Europea para «asegurar y diversificar» el acceso a materias primas críticas. En Galicia, por su parte, la UE solo seleccionó a la Mina Doade, en Beariz (Ourense), un proyecto de la empresa Recursos Minerales de Galicia (Grupo Samca).

Estarreja, por su parte, ganará una instalación clave para el futuro energético europeo y se verá así resarcida por la pérdida del proyecto de la británica Ineos para levantar una planta de todoterrenos en la localidad, decantándose finalmente por Francia.