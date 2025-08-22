Telefónica cae un 4,8% ante los rumores de que amplíe capital

agencias

Madrid

Telefónica cayó un 4,8% en la sesión bursátil de este jueves, lo que le ha llevado a liderar los descensos del Ibex 35, entre rumores de una ampliación de capital. Con este descenso, los títulos de la teleco cerraron a un precio de 4,65 euros por acción.

