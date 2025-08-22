Telefónica cae un 4,8% ante los rumores de que amplíe capital
agencias
Madrid
Telefónica cayó un 4,8% en la sesión bursátil de este jueves, lo que le ha llevado a liderar los descensos del Ibex 35, entre rumores de una ampliación de capital. Con este descenso, los títulos de la teleco cerraron a un precio de 4,65 euros por acción.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad