La nigranesa Gaictech construirá en Samoa la mayor línea de clasificado de atún del Pacífico

El know-how de la industria gallega se puso de gala estas últimas semanas en la ciudad marroquí de Casablanca, donde Gaictech ha culminado uno de sus proyectos llave en mano más importantes con la instalación de la mayor planta conservera del norte de África. El despliegue de la compañía nigranesa contempla cuatro líneas de procesado con capacidad para tratar 100 toneladas diarias de atún, cocedores a vapor de 12 metros de longitud y otra tecnología que ha sido transportada vía marítima en 65 contenedores. Casi un año ha pasado desde que arrancó el envío hasta rematar el proceso, en el que han participado una decena de técnicos que se han desplazado desde Galicia hasta Marruecos. Pero este encargo es solo uno de los grandes contratos internacionales ejecutados por la empresa, que ahora afronta su mayor reto en Oceanía.

Camino de cumplir cuatro décadas en activo y con la confianza que supone haber trabajado ya para 45 países de los cinco continentes, la firma que dirige Yago Carleos acaba de adjudicarse la construcción de la que será la mayor línea de clasificado de túnidos del Pacífico, en la que ya esta manos a la obra y que se entregará en mayo de 2026. El sistema permitirá tratar 20.000 kilogramos de pescado por hora —el doble que las cadenas más potentes que ha fabricado hasta la fecha—, y facilitará la distribución la materia prima organizándola por tamaño para que después sea tratada de la mejor manera posible.

La importancia de separar y disponer el atún a la hora de procesarlo incide directamente en la calidad del producto final, teniendo en cuenta que la pieza necesitará más o menos horas de cocción en función de su peso y volumen. El trabajo de las instalaciones que desarrollará Gaictech radica en recepcionar los lomos y homogeneizar su calibres para que pueda ser cocinados el tiempo exacto y que así conserven sus propiedades nutricionales, funcionales y organolépticas. La compañía ejecutará este proyecto en paralelo a la modernización de la mayor planta conservera de Gabón, habiendo enviado ya el equipo necesario para remozarla.

«Somos optimistas. Nuestra previsión es facturar 12 millones de euros en 2025», pone de manifiesto Carleos, explicando que además se encuentran inmersos en la renovación y actualización de diferentes fábricas en América Latina —sobre todo en Ecuador— y también en España. La mayoría de estos encargos consisten en automatizar procesos —como el empacado de los túnidos—, y a ello se suma la apuesta por el I+D+i de la firma, que a lo largo de últimos meses ha patentado y producido un desconchador de bivalvos para la industria mejillonera capaz de desconchar 20 toneladas de moluscos cada hora. Una máquina que ya ha comenzado a vender en el país.

Ventas al extranjero

Para encontrar las raíces de Gaictech hay que viajar al municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal, área industrial conservera referente y donde nació su primera compañía, en 1986. Ese fue el inicio de toda una trayectoria que en 2008 continuó, relevo generacional por medio, con la creación de la empresa, asentada en Porto do Molle (Nigrán) y especializada en el desarrollo de tecnología y sistemas de producción para el sector del enlatado. Líneas de maquinaria, paletización o autoclaves son algunos de los productos que Gaictech diseña, fabrica y comercializa —sobre todo en el extranjero—. El 90% de sus ingresos procede del exterior.