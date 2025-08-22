El pulso inversor deja en máximos el coste financiero del sector pesquero

Las subidas de tipos acometidas por buena parte de los principales bancos centrales del mundo para contener los precios tras la invasión de Ucrania y la alteración de flujos logísticos postCOVID fue un golpe extra para las empresas gallegas de transformación pesquera. Porque el mercado ya estaba inflacionado en materia de costes de aprovisionamiento de materias primas, de insumos o de logística. Pero es que, además, la andanada de los tipos llegó en plena digestión de una de las mayores fases inversoras para la industria en décadas, con renovación de buques de gran altura —para Malvinas, NAFO o la costa africana—, reformas integrales de barcos (refit), modernización de fábricas o proyectos de crecimiento inorgánico. En el ejercicio 2023, como analizó FARO, los tipos de interés se comieron en torno a 100 millones de euros de las cuentas de las principales compañías del sector. Y esta cuenta, pese a que el Banco Central Europeo ha relajado notablemente el coste del dinero —llegó a estar en el 4,5%, frente al 2,15% actual—, no ha terminado de aflojar: los costes financieros siguen, salvo excepciones, en cotas máximas.

La factura financiera de las principales pesqueras

Este periódico ha analizado las cuentas depositadas en el registro mercantil de parte destacada de las firmas top de la pesca, excepto de aquellas cuyos balances no están todavía disponibles. Sin contar con Nueva Pescanova —los últimos parámetros consolidados corresponden al ejercicio cerrado en abril de 2024—, la cuenta conjunta acaricia los 27 millones de euros. Aquí entran los costes financieros —de cuentas consolidadas o individuales— de Bering IV Congelados (matriz en España de Iberconsa), Grupo Pescapuerta, Pesquera Vaqueiro, Copemar, Rampesca SA, Valiela, Lafonia, Profand Fishing Holding, Armadora Pereira, Pesmar, Cabomar y Mascato SA. Si añadiéramos las últimas cifras de la multinacional de Chapela, el coste financiero de las pesqueras analizadas estuvo por encima los 73 millones de euros, lo que equivale a un aumento superior al 11,5%, usando solo datos equivalente (eliminando aquellas firmas de las que no hay cifras todavía).

La ola inversora en flota y caladeros

Uno de los caladeros que más inversiones ha recibido es el de Malvinas, con la incorporación de siete buques arrastreros y reformas completas y profundas en otros tres. Las amortizaciones pendientes rondan los 240 millones de euros, a asumir —por Rampesca, Pescapuerta, Pereira, Copemar, Lafonia y Marfrío— con las socias locales de las joint venture. Pero es que se han ejecutado en los últimos meses otros proyectos de calado, como el de la compra de MFV Lootus Osauhing y Pesqueiros de Terra Nova Lda. a cargo de Valiela, que también ha adquirido en las últimas semanas el atunero Guria, como avanzó FARO. La armadora de los Molares modificó al completo el Madrus y adaptó también el Novo Virgem da Barca; el Lennuk está siendo sometido a trabajos a bordo en Vigo.

En el capítulo de nuevas incorporaciones destaca también la división de flota de Iberconsa, que ha integrado a sus filas dos unidades: Okaume (ex Björgvin) y Santa Princesa, reacondicionado en Construcciones Navales Paulino Freire. Otro pesquero que ha cambiado de manos es el Praia de Rodeira, reformado para operar en Mauritania de mano de Baipesca y su socio local; el Playa Malvin (ex Patricia Sotelo) ha sido la compra más reciente de la morracense Pesquerías Gadimar. Pesquera Vaqueiro —opera los dos únicos buques de capital gallego que utilizan pabellón ruso, Severnaya Zemlya y Novaya Zemlya (ex Arneles y Playa de Arneles, respectivamente) se hizo con el palangrero Helena Ndume (ex Matilda, de Wofco) para faenar merluza negra con pabellón de Namibia.

El pesquero de mayor coste

Y todavía habrá que esperar para su estreno pero ya está en marcha el que será el pesquero de mayor coste encargado por una armadora con capital gallego: el arrastrero de 85 metros contratado por la joint venture de Profand y Newsan en Argentina. La inversión ronda los 40 millones de euros y ha sido encomendada a Nodosa, que ha construido la mayor parte de los pesqueros estrenados por pesqueras gallegas en los últimos años.

Pero, al margen de la capacidad instalada para pesca salvaje, el sector ha acometido fuertes inversiones para crecer o mejorar sus posiciones en acuicultura en Ecuador (Profand, Nueva Pescanova) o Perú (Pescapuerta), además de en factorías para el reprocesamiento de materias primas en Paraguay (Wofco). En definitiva, un pulso inversor que mantiene los costes financieros en valores muy altos y que las pesqueras han sabido ajustar con mayores ventas, aunque sin recuperar las rentabilidades anteriores.