«La empresa que no integre la IA se arriesga a quedarse sin mercado como lo haga su rival»

Liderada por Raúl García, la viguesa Siweb nació en 2001 cuando el mundo digital era todavía muy incipiente. Hoy ya opera en cinco países, ha ayudado a más de 20.000 empresas a potenciar su negocio online y solo contempla seguir creciendo de la mano de la inteligencia artificial: «No es que sea el futuro, es el presente».

–¿Cómo ha sido adaptarse a todos los cambios que ha habido en el mundo digital desde la óptica de una empresa que ofrece servicios digitales?

–Desde nuestros comienzos lo que hemos hecho siempre ha sido tener nuestras propias ideas y desarrollar software en base a lo que pensábamos que necesitaban las empresas. No programamos a medida para nadie, sino que analizamos las necesidades y en base a eso desarrollamos. Creamos un software que automatizaba gran parte del proceso de desarrollo de una página web cuando todavía se hacían a mano. Poco a poco fuimos aumentando la automatización y ahora un cliente puede crear su web prácticamente solo, pero con nuestro soporte detrás.

–La compañía ha empezado a integrar inteligencia artificial en diferentes procesos. ¿Qué papel juega ahora mismo?

–Pues hemos pegado un cambio radical en el enfoque de nuestra programación. Empezamos a apoyarnos en IA y ahora ya creamos aplicaciones que la integran; aplicaciones mucho más interesantes para las empresas porque les ofrecen soluciones y rapidez. Entre otros bots, hemos desarrollado uno para hacer reservas en restaurantes: no solo atiende la reserva, también responde dudas sobre platos, disponibilidad de mesas... A partir del 1 de septiembre lo empezaremos a comercializar y será extensible a otros negocios como clínicas dentales, peluquerías o centros de estética. Tenemos también un optimizador de rutas comerciales que funciona como un Google Maps de negocios, pensado para comerciales que se tienen que desplazar a muchos puntos. Les organiza la agenda de forma más efectiva y hace la ruta más eficiente. Y seguimos desarrollando más aplicaciones. Creemos que pocas empresas en dos años seguirán cogiendo llamadas de manera manual: será la IA la que se ocupe de las citas o gestione los clientes.

–Siweb se ha afianzado estos últimos años como un agente digitalizador de las pymes, entre otros programas gracias al Kit Digital, ¿ha logrado calar en la pequeña y mediana empresa?

–Sí. El programa Kit Digital nos ha permitido llegar a más de 20.000 pymes españolas y ayudarles a dar el salto a la digitalización. Para muchos de estos negocios ha supuesto una gran oportunidad para modernizarse, mejorar su gestión y abrir nuevas posibilidades de crecimiento.

–¿Cuál es la situación actual de empleo y facturación?

–Ahora somos más de 200 personas en nómina, con oficinas en Vigo y Canarias. La facturación del año pasado fue de 10 millones y este esperamos cerrar entre los 15 y 20. Entre 2023 y 2024 crecimos un 100% y en 2025 estimamos un 80%. Queremos seguir a ese ritmo gracias a la IA.

–¿Debe importar la IA a las empresas? ¿Por qué razones?

–Porque una de dos: o la integras o tu competencia lo hará antes. Y si lo hace, podrá ofertar mejores precios y te sacará del mercado. La empresa que no integre la inteligencia artificial se arriesga a quedarse sin mercado como lo haga su rival. Así de claro. La IA no es que sea el futuro, es el presente. Automatiza procesos, reduce costes y mejora la rentabilidad.