Boeing negocia la venta de 500 aviones a China tras ocho años sin acuerdos
agencias
Boeing está negociando la venta de hasta 500 aviones a China después de ocho años sin que se haya cerrado ningún acuerdo entre ambas partes. Así lo explica Bloomberg mencionando a fuentes cercanas, que aseguran que el acuerdo podría llegar pronto. En estos momentos, las partes negocian los términos de la venta, como los modelos y el calendario de entregas.
Esta venta a China lleva años gestándose, pero depende de que las hostilidades comerciales entre ambos países, iniciadas en el primer mandato de Donald Trump, se diluyan, por lo que la operación aún podría no producirse. No obstante, las autoridades chinas ya han comenzado a consultar a las aerolíneas sobre cuántos aviones necesitarían. El último acuerdo de Boeing con China se dio a conocer en noviembre de 2017, durante la primera visita de Estado de Trump a China.
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad