El salario real de los trabajadores cayó en Galicia un 5% desde el crac de 2008

La cuenta es sencilla: los salarios están subiendo pero el coste de los bienes y servicios hacen lo mismo pero con más fuerza. Y no es algo nuevo porque, como quedará patente con esta comparación entre la evolución de los sueldos y la inflación, los trabajadores gallegos llevan casi dos décadas, al menos, perdiendo poder adquisitivo. En resumen, los salarios reales menguaron cerca de un 5% (-4,87%) entre el año 2008 y 2024. Lo comido por lo servido, o casi.

Será preciso echar mano de distintas referencias. La primera, la que aporta la Encuesta Anual de Coste Laboral, que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dentro del concepto de coste laboral hay varios componentes, y para este caso tomaremos el de sueldos y salarios, que corresponde al «conjunto de pagos directos compuestos por el total de remuneraciones en dinero y en especie, tanto de carácter ordinario como extraordinario». No tiene en cuenta, por ejemplo, las cotizaciones obligatorias, si no únicamente lo que percibe el empleado. En el año 2008, cuando arranca la serie estadística, los sueldos medios en Galicia ascendían a 18.753,40 euros. En el año 2024 esta cantidad se quedó en los 24.665,63 euros. La diferencia entre ambos importes es muy notable, de un 31,5% en favor de los trabajadores.

Ahora bien, no es lo mismo el salario nominal que el salario real. Por una razón muy sencilla: el segundo tiene en cuenta el impacto de la inflación. O dicho de otro modo, si un empleado cobra 300 euros más al año pero el coste de la vida se ha encaramado en más de 400, sufre pérdida de poder adquisitivo por más que su retribución nominal haya crecido.

Esto es exactamente lo que ha pasado en los últimos años. De nuevo según el INE, el índice de precios al consumo (IPC) en Galicia se incrementó por encima de la media estatal desde el año 2008, hasta el 36,4%. Por encima, por tanto, de lo que lo hicieron los sueldos. Ahí está esa diferencia, esa pérdida neta de capacidad de compra, por más que las cotizaciones estén aumentando trimestre tras trimestre y que Galicia haya superado el récord de afiliación previo al crac de la burbuja inmobiliaria.

En el conjunto del país ha sucedido lo mismo y prácticamente en las mismas proporciones: las retribuciones de los trabajadores crecieron un 31,34% desde 2008, pero la inflación avanzó en casi cuatro puntos más (35%).

Sectores

Ahora bien, no en todos los sectores se ha experimentado una caída de los salarios reales. La industria partía de unas retribuciones —salario, extras y pagos en especie— de 20.294 euros y cerró el año pasado cerca de los 29.500 euros. Aquí sí hubo una mejora del poder adquisitivo, en las empresas industriales gallegas, y también en las de construcción, con una mejora de algo más de tres puntos de poder adquisitivo. El macrosector servicios fue el que arrastró las cifras medias a la baja, con una revalorización media de los sueldos de 27 puntos porcentuales, casi diez por debajo de la inflación acumulada.

El colectivo que no ha padecido estas estrecheces, al menos en comparación con la evolución de los precios, es el de los perceptores de una pensión de jubilación. Las pagas medias en 2008 en Galicia apenas rebasaban los 665 euros mensuales, mientras que ahora se ubican cómodamente por encima de los 1.200 euros al mes, a pesar de la práctica congelación que experimentaron las pensiones entre los años 2010 y 2014.

La indexación entre estas prestaciones públicas con la inflación ha permitido a los trabajadores retirados mantener su capacidad de compra, teniendo en cuenta además que los nuevos jubilados ingresan una paga cuando son dados de alta muy superior (1.405 euros mensuales de media en 2024) a la de los que le precedieron cuando la economía española —y de buena parte del mundo— estalló (920 euros) entre burbujas crediticias, de deuda o de suelo.