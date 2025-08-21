La moañesa Aister participa en un proyecto de 12 millones que investiga sobre materiales ignífugos

El naval gallego participa en otro proyecto europeo. En este caso, para profundizar en la investigación sobre materiales ignífugos de base biológica. Aister Aluminium Shipyard, de Moaña, es el único representante de Galicia en Biosafire, una iniciativa con más de 12 millones de euros de presupuesto total que pretende ampliar las materias primas disponibles para proporcionar retardante de llama en formato polvo a sectores como el naval, ferroviario, artículos para el hogar y revestimientos de madera. «Estamos intentando buscar soluciones en composites, si las hubiera, que sean medioambientalmente amigables», señalan desde la empresa.

La iniciativa comenzó oficialmente a principios de año, pero ha sido en las últimas semanas en las que los socios han ido comunicando las reuniones y tímidos avances para este proyecto de tres años y medio de duración. En total son 22 participantes, de los que cinco son españoles: Aister, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Fundación Gaiker y las firmas Viba Agile Innovation y Refisa.

Potencial

Tras recibir un apoyo de 10 millones de euros del programa Horizonte de la Unión Europea, Biosafire se centra en desarrollar una nueva generación de retardantes de llama de base biológica con la que reemplazar las alternativas tóxicas actuales. Para ello, se apuesta por el potencial de las ligninas y los taninos, sustancias naturales que se encuentran en plantas y árboles y que actúan como «retardantes de llama naturales».

El objetivo es que se alcance un 80% de contenido de base biológica, pero ofreciendo el mismo «rendimiento ignífugo» al mismo tiempo que se mejora «la seguridad y la sostenibilidad». «No solo estamos demostrando esta innovación a través de cinco casos de uso del mundo real, sino que también estamos desarrollando una cartera de materiales y pautas de procesamiento para apoyar a la industria en la transición a retardantes de fuego de base biológica», publicó el astillero.

Según afirman las fuentes consultadas en Aister, se trata de «un proyecto muy importante» para ellos en el que actúan como «demostradores y usuarios», es decir, testarán en sus productos los materiales desarrollados para ver su capacidad de adaptación a la industria naval.