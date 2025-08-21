Hacienda lanza un aviso a mutualistas jubilados: esta es la fecha exacta para la devolución de miles de euros

Los jubilados españoles pueden celebrar este agosto, tras años luchando por la regularización de sus aportaciones a las mutuas, este mes empiezan a recibir la devolución de parte del IRPF correspondiente a ejercicios pasados. Aunque el grueso de las devoluciones se realiza en agosto, se pueden seguir presentando formularios.

El pasado 25 de julio entró en vigor la reforma legal que pone en marcha la tramitación de las devoluciones correspondientes a los ejercicios de 2019 hasta 2022. Para acceder a este proceso, la Agencia Tributaria (AEAT) habilita un nuevo formulario que agiliza el proceso.

Aunque las reducciones varían entre un 25% y un 100%, según la fecha de las aportaciones y el tipo de pensión, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calculan que algunas compensaciones podrían alcanzar los 4.000 euros.

Nuevo formulario y quién puede reclamar

Los solicitantes que completaron el formulario a partir del 2 de abril de este año solo tienen que esperar a que se tramite su caso. Sin embargo, quienes hayan utilizado un modelo anterior, deben rellenar el nuevo formulario a través de la sede electrónica.

Este procedimiento es más sencillo que en las anteriores convocatorias. Dentro de la web de la Agencia Tributaria, encontrará la sección 'Mutualistas: solicitudes de devolución'. Allí, puede identificarse con Cl@ve, certificado digital, DNI electrónico o número de referencia. También tendrá que facilitar un teléfono y su cuenta bancaria para generar la nueva solicitud. Con este nuevo modelo, puede reclamar la devolución de los ejercicios pendientes en un solo pago.

Además, para quienes tengan dudas sobre cómo gestionar estos trámites puede recibir asistencia telefónica y presencial en las oficinas de la AEAT. La reclamación afecta de forma mayoritaria a quienes realizaron aportaciones antes del 1 de enero de 1999 y no se beneficiaron de las deducciones.

Entre los beneficiarios se incluyen pensionistas, exmutualistas e incluso herederos que cumplan una serie de requisitos.