El Gobierno considera "limitado" el impacto de los incendios en el campo, aunque admite que el daño sobre la ganadería es grave

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) llegarán "exactamente igual" a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios que han arrasado parte del país, pero con un impacto "limitado" en el campo. Las producciones más dañadas como consecuencia del fuego han sido la ganadería extensiva, que se ha quedado sin pastos para los próximos meses, y la apicultura. Los cultivos de cereal, abundantes también en las provincias que han ardido, estaban ya cosechados cuando empezaron los incendios, con lo que se ha evitado que el mal fuera mayor. Con todo, sindicatos como COAG estiman que las pérdidas en el campo no bajarán de los 600 millones de euros.

En una entrevista en TVE, el titular de Agricultura también ha mostrado su preocupación por cultivos como el viñedo, que comienza ahora la vendimia en zonas de Ourense afectadas por los fuegos, y por otras producciones permanentes como el olivar, los almendros y los cítricos.

Como ya habían explicado los ganaderos, los daños sobre los rebaños, ha subrayado Planas, no implican "tanto al número de cabezas que se puedan haber visto afectadas, sino al cambio en el lugar donde comen y, en general, a los pastos, ya que muchos de ellos se han quemado". Por tanto, ha admitido el ministro, los propietarios de animales tendrán que recurrir al pienso y el forraje, algo que "lógicamente" supone más coste, ha dicho.

Un hidroavión colabora en las labores de extinción del fuego, en Jerte, Cáceres, Extremadura (España), este miércoles. / Rosa Veiga - Europa Press

En general, el ministro ha puntualizado que la superficie agraria afectada es "muy limitada", tras advertir que se trata de una situación "cambiante" que están siguiendo desde el ministerio para, una vez tener la fotografía completa cuando se hayan extinguido los fuegos, poder ver qué medidas tomar al respecto con las autonomías.

Las ayudas llegarán "exactamente igual"

Planas ha insistido en que, en contra de lo que se venía diciendo últimamente, el sector contará "exactamente igual" con las ayudas de la PAC. "Este es un mensaje muy claro que traslado a todos los agricultores y ganaderos, si una superficie es afectada por el incendio, es fuerza mayor. Fuerza mayor que declara la comunidad autónoma y, por tanto, se van a percibir las ayudas de la PAC", ha recalcado. El temor de los agricultores es que, dentro del fragor de la batalla política, algunas autonomías no hagan los deberes como corresponde y el campo pueda perder su derecho a esas ayudas.

Planas ha recordado, además, que el seguro agrario "cubre en sus líneas" tanto las actividades agrarias, las forestales como las ganaderas y el riesgo de incendio está cubierto ahí. Fuentes de la empresa que gestiona estas coberturas, Agroseguro, han facilitado este jueves a la agencia Efeagro la última estimación de partes de siniestros por incendios registrados hasta la fecha, que se elevan a 19.100 hectáreas, frente a las 18.229 de la semana pasada.

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La aseguradora ha explicado asimismo que está recibiendo ya partes de siniestro de ganado, sobre todo por el seguro de retirada y destrucción de animales. En su mayoría son aves, aunque también hay algunas pérdidas en porcino y ovino; sin embargo, la cabaña ganadera no se está viendo "especialmente afectada", han detallado las mismas fuentes. COAG explica, por su parte, que esto es debido a que hay poca cultura entre los criadores de ganado bovino extensivo de asegurar a sus reses.

El ministro Planas ha admitido, en su entrevista en TVE, que la actual es una situación "tremendamente dramática" y ha aprovechado su intervención para mostrar su solidaridad y apoyo con los familiares y amigos de las víctimas, con todos los afectados en particular, agricultores y ganaderos y con aquellos que están luchando en los incendios.