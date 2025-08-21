España valora que el acuerdo entre la UE y EEUU limite al 15% el arancel máximo sobre productos farmacéuticos y microchips

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha valorado que la declaración sobre el acuerdo comercial marco entre EEUU y la Unión Europea publicada este jueves sirva para concretar la solución que ambos bloques acordaron el pasado 27 de julio. En particular, el departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo ha señalado de forma destacada que "es importante que se haya logrado disipar la incertidumbre, también en torno a sectores tan importantes como el farmacéutico o semiconductores".

El acuerdo presentado por el presidente de EEUU, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el pasado 27 de julio estableció un arancel general del 15% para las importaciones de EEUU de productos de la Unión Europea, pero dejaba abiertas muchas cuestiones, como la del gravamen en frontera de los productos farmacéuticos y de los microchips. Aunque quedó establecido un arancel del 0% para los productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes y precursores químicos, Trump llegó a amenazar con gravar con una tasa del 200% el resto de los bienes farmacéuticos y con un 100% a los chips.

Ahora, en la declaración conjunta publicada este jueves se deja claro, negro sobre blanco, que en el caso de los productos farmacéuticos, los semiconductores y la madera, el límite máximo arancelario del 15% también se aplicará a las exportaciones de la UE, independientemente de los aranceles futuros resultantes del resultado de 232 investigaciones desplegadas en estos sectores. Es decir, en el peor de los casos, estos productos estarán gravados con un 15% y esto, según el Ministerio de Economía, contribuye a disipar la incertidumbre en estos sectores productivos tan importantes para el comercio español.

En todo caso, ese gravamen máximo del 15% solo se aplicará una vez que Estados Unidos decida si impone aranceles adicionales. Hasta entonces seguirán en juego los actuales aranceles de 'nación más favorecida' (NMF) que, en la mayoría de los casos, son nulos o próximos a cero.

Trato preferente

Economía también subraya que el acuerdo con EEUU sitúa a las empresas europeas de forma preferencial frente a otros socios comerciales de Estados Unidos. Ello es así porque el gravamen del 15% funcionará como "un límite arancelario único e inclusivo para las mercancías de la UE", según los términos utilizados por la Comisión Europea.

Es decir, la suma del actual arancel general del 10% (que se aplica desde abril de 2025), más el correspondiente arancel de 'nación más favorecida' (NMF) nunca podrá superar el 15%. Así, por ejemplo, la exportación de una bicicleta europea a EEUU tendrá un gravamen máximo del 15%, en lugar del 21% que resultaría de sumar su actual gravamen NMF del 11% y el arancel general del 10%. De este trato preferencial no se beneficiarán las bicicletas importadas desde otros países, que sí tendrán que soportar un arancel del 21%, como mínimo, según los casos.

Cuestiones abiertas

En un comunicado, el ministerio adelanta que, la semana próxima, el ministro de Agricultura, el de Industria y el de Economía retomarán reuniones con los sectores españoles más expuestos al comercio con EEUU "para profundizar en la valoración de los impactos y necesidades específicas".

Si bien es cierto que la declaración conjunta publicada este jueves elimina incertidumbre sobre sectores como el farmacéutico, el de semiconductores y el de la madera aserrada, también lo es que aún quedan muchas cuestiones abiertas por negociar.

El acuerdo comercial del 27 de julio establecía exenciones al límite máximo del 15% (los Estados Unidos se comprometen a aplicar únicamente aranceles NMF, que en la práctica son nulos o próximos a cero) a los siguientes productos de la UE: recursos naturales no disponibles (incluido el corcho), todas las aeronaves y partes de aeronaves, productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes y precursores químicos. Ya entonces se comunicó que la UE y los EEUU iban a seguir trabajando para ampliar aún más esta lista en el futuro y es aquí donde aún reside la esperanza de algunos de los principales sectores exportadores españoles.

De momento, el vino y otras bebidas alcohólicas se quedan fuera y seguirán sujetos al límite del 15%. Respecto al acero y el aluminio, las partes seguirán trabajando para lograr un acuerdo.

Otra cuestión que sigue abierta afecta al sector automovilístico. Los coches y piezas de vehículos también se beneficiarán de un arancel máximo de un 15%, pero con una condición: que la UE cumpla con su parte del trato. En este sentido, Bruselas se compromete a rebajar los aranceles sustancialmente para una amplia lista de productos estadounidenses. Cuando lo haga, entrará en vigor la rebaja con efecto retroactivo.

Además, hay otra cuestión importante. El acuerdo aclara que la UE eliminará los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y se dará acceso preferencial a una amplia gama de productos estadounidenses que pasarán a competir sin trabas con los bienes originados en Europa. Esta lista incluye productos pesqueros y agrícolas como frutos secos, productos lácteos, frutas y verduras frescas y procesadas, alimentos procesados, semillas para siembra, aceite de soja y carne de cerdo y bisonte.

"España seguirá contribuyendo y apoyando activamente a la Comisión Europea en la negociación comercial con la administración estadounidense y en la ampliación de su red de acuerdos con socios estratégicos como Mercosur", afirma el Ministerio de Economía en el comunicado emitido este jueves.