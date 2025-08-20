Logística para peces, a las gradas de Zamakona

El astillero vasco Zamakona Yards avanzó ayer la firma de un nuevo contrato con la la naviera Trident Aqua Services, para la que construirá un buque para el transporte de peces vivos. Con entrega prevista para 2028, el barco contará con 80 metros de eslora y sistemas de propulsión diésel-eléctricos.

