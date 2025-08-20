Oposiciones de Enfermería en Galicia: cómo son y hasta cuándo puedes apuntarte

La Xunta de Galicia convoca una Oferta Pública de Emprego (OPE) para cubrir 1.980 plazas de Enfermería y el plazo de inscripción finaliza el próximo viernes 5 de septiembre.

Cada vez son más las personas que optan por un empleo público como opción profesional. La estabilidad y las condiciones de este tipo de empleos resultan atractivos para muchos sectores, el sanitario entre ellos.

De las 1.980 plazas ofertadas para este puesto de categoría A2, 1.361 están destinadas a turno libre, 495 a promoción interna y 124 están reservadas para discapacidad general.

Cómo es el examen

El proceso de selección para los nuevos trabajadores será por concurso-oposición. La parte de la oposición consta de tres ejercicios: cuestionario tipo test con 100 preguntas, un examen de respuesta múltiple de diez preguntas sobre el temario común y otra prueba de diez preguntas para demostrar los conocimientos de los examinados de la lengua gallega.

Quienes cuenten con el título Celga 4 están exentos de esta última prueba, así como quienes acrediten cualquier equivalente homologado por la Xunta. En cuanto a la parte de concurso, se valorarán méritos como la formación, la experiencia profesional, la actividad docente o la investigación.

Requisitos y tasas

Los requisitos para poder participar en esta OPE son: tener el título o la diplomatura universitaria de Enfermería, no exceder la edad de jubilación forzosa, poseer capacidades para desempeñar el trabajo y no haber sido apartado de ningún servicio sanitario mediante expediente disciplinario.

Quienes se presenten a esta oposición deberán abonar una tasa de 38,02 euros en cualquier entidad financiera autorizada por la Xunta. Las personas con discapacidad acreditada, miembros de familias numerosas, demandantes de empleo y víctimas de terrorismo están exentos de pagar las tasas.