La escasez de componentes por los incendios se alarga y Stellantis Vigo se ve obligada a parar de nuevo

La afectación de los incendios que sufre Galicia en la automoción se alarga. El fuego que afectó a Autoneum Spain, en A Rúa, ha hecho que Stellantis Vigo se vuelva ver en la necesidad de suspender un turno. De nuevo, en el Sistema 2, el que se encarga de la producción de las furgonetas K9.

Según ha informado la dirección a los trabajadores, los problemas que ya obligaron a suspender el turno de tarde de ayer se extienden a la jornada de mañana, jueves, con la cancelación del turno de tarde en montaje. Mientras, los talleres de ferraje y pintura volverán a adaptar sus necesidades para continuar con la preparación de las colecciones CKD, de coches despiezados.

Ahora la previsión es que el Sistema 2 regrese al trabajo normal en el turno de mañana del viernes.

Las piezas

Además de otros fabricantes, como Renault, la multinacional suiza Autoneum produce en sus instalaciones de A Rúa piezas clave para las K9. En concreto, los tapices del suelo o las insonorizaciones bajo capó y el que va bajo el salpicadero.

Cada día, Autoneum envía Balaídos más de una decena de camiones con estos materiales.