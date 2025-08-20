Una empresa sueca reactiva la mina de wolframio de A Gudiña

Tungsten San Juan es una sociedad limitada que tenía como administrador único, hasta el pasado noviembre, a José Manuel Corbal Debén, uno de los pesos pesados de la actividad minera en Galicia. Su puesto en esta empresa fue ocupado en solitario por Josef Edinger Steffen hasta que se incorporó a la misma Roberto García Martínez, consejero delegado (CEO) de la sueca Eurobattery Minerals.

Porque Tungsten San Juan SL, propietaria de una mina de Wolframio en el concello ourensano de A Gudiña, está ahora bajo el control de esa última compañía, que ha encontrado en la comunidad un vergel de oportunidades para abastecer al mercado de cotizadísimas materias primas como litio o wolframio. Eurobattery, que cotiza en las bolsas de Suecia y Alemania, ha iniciado ya los trabajos a cielo abierto con el objetivo de iniciar la producción a escala industrial para el cuarto trimestre de 2026.

El grupo prevé que este proyecto —bautizado como San Juan Tungsten Project— empiece a generar flujo de caja positivo ya el año próximo y asegura haber firmado una carta de intenciones con Wolfram Bergbau und Hütten AG, filial de Grupo Sandvik, para la venta a largo plazo de la producción. De acuerdo a los datos remitidos a los inversores, las primeras muestras en la zona elevan hasta las 60.000 las toneladas que pudieran ser extraídas con fines comerciales dada la elevada concentración de wolframio (o tungsteno).

«En tiempos de incertidumbre geopolítica, asegurar la independencia de Europa en el suministro de materias primas críticas es más importante que nunca», expuso este martes Roberto García en una carta a sus accionistas. «El proyecto de San Juan representa un paso estratégico hacia este objetivo: una mina europea para abastecer el mercado europeo». Eurobattery Minerals aprobó el pasado julio una emisión de 78,5 millones de coronas suecas (algo más de 7 millones de euros, al tipo actual de cambio) para financiar los trabajos de extracción, modernizar las instalaciones e inyectar fondos a otro proyecto, Hautalampi, que tiene en Finlandia.

El grupo sueco tiene otra actuación en marcha en Castriz (Santa Comba), con elevadas cantidades de níquel. «Podrá producir minerales para unos cuantos millones de baterías de coches con capacidad de 60 kilovatios hora (kWh)», dijo su CEO en 2022. Esta mina todavía no ha iniciado su fase de producción industrial.