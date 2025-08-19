Pensión no contributiva en Galicia 2025: estas son las cuantías, requisitos y cómo cambiarán

Las pensiones no contributivas (PNC) son una herramienta con la que la Seguridad Social asegura a personas en estado de necesidad una prestación económica, así como asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. En 2025 en Galicia, estas pensiones son de un mínimo de 141,18 euros y un máximo de 564,70 euros al mes en 14 pagas al año.

Pueden optar a este subsidio las personas que carezcan de recursos para su subsistencia, quienes no hayan cotizado o no el tiempo suficiente para alcanzar una pensión contributiva y las personas que se encuentren en una situación de necesidad según los baremos establecidos por ley.

Dentro de las PNC encontramos tres tipos: pensión no contributiva de incapacidad, pensión no contributiva de jubilación y complemento por alquiler a pensionistas no contributivos. Estas son sus cuantías y requisitos en 2025.

Requisitos para pensiones no contributivas de incapacidad

La pensión por incapacidad no contributiva consiste en una prestación económica individualizada, de carácter periódico, para mayores de 18 años y menores de 65 que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 65% y no tienen recursos económicos suficientes.

Los requisitos para percibir esta ayuda son, además de estar entre las edades señaladas antes, residir en territorio español y hacerlo durante un período de cinco años y tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Para el año 2025, la cuantía de las pensiones no contributivas de incapacidad y jubilación es de 7.905,80 € anuales, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año.

Además, las personas que tengan una discapacidad igual o superior al 75% y necesiten asistencia para realizar sus actividades diarias, podrán percibir un complemento de 3.952,30 € anuales.

Esta pensión es compatible con recibir ingresos por otra actividad durante los cuatro años siguientes al inicio de dicha actividad, siempre que los ingresos de esa actividad no superen los 15.105,80 €.

Requisitos para pensiones no contributivas de jubilación

La pensión por jubilación no contributiva consiste en una prestación económica para mayores de 65 años que no puedan acogerse al sistema contributivo de pensiones y que no tienen recursos económicos suficientes.

La cuantía de esta pensión es la misma que la de incapacidad, 7.905,80 € anuales, pero los requisitos difieren. Además de la edad requerida para pedirla, quienes la solicitan deben residir en territorio español durante un período de diez años entre los 16 y los 65 años de edad, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Complemento por alquiler a pensionistas no contributivos

La Seguridad Social contempla una ayuda para quienes reciben alguna de las anteriores pensiones y no disponen de vivienda propia. Este complemento para el alquiler asciende a 525 € al año.

Para optar a este complemento, el interesado debe ser el titular de un contrato de arrendamiento, no tener parentesco o relación conyugal con el arrendador y que la vivienda en alquiler sea su residencia habitual. Para presentar la solicitud, los pensionistas deben presentar una copia del contrato de alquiler en vigor.