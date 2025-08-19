Marine Instruments instala su dron en todos los buques BAM de la Armada y lo expande a Oriente Medio

Marine Instruments continúa creciendo y expandiendo su huelle fabril y comercial. Después de desembarcar en La Gomera con una base para testar su dron aéreo y de poner una pica en Guayaquil (Ecuador) para montar su sistema de alimentación automática para granjas de langostino, la firma ha llegado a un acuerdo con una firma de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para comercializar su UAV de vigilancia, el M5D-Airfox. Un movimiento que llega después de consolidad el producto en España, con la instalación de todos los equipos necesarios para su operación en los buques de acción marítima (BAM) de la Armada.

Desde el lanzamiento de la patrullera Meteoro por parte de Navantia en el año 2011 (cuando entró en servicio), España se dotó de otras cinco unidades de este tipo de buques más hasta 2019, cuando inició operaciones la Furor. Entre medias la Armada incorporó los BAM Rayo, Relámpago, Tornado y Audaz.

Vigilancia de un buque con M5D AIrfox / Marine Instruments

Con la evolución tecnológica de los drones aéreos y con la intención de mejorar sus capacidades de vigilancia, la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material lanzó una licitación para evaluar las capacidades de sistema M5D-Airfox. Aquello fue en 2020, por un montante de 22.671,5 euros. Desde entonces, el buen hacer del dron hizo que la tanto la Secretaría General de Pesca como la Armada confiasen en el sistema y de aquel primer encargo se sumaron otros dos por valor de un millón de euros (tres aeronaves para las BAM) y de 1,2 millones (como servicio integral), respectivamente. Junto a los diferentes pedidos para la instalación de los equipos en los seis buques de acción marítima, en total fueron más de 3 millones de euros en adjudicaciones.

De hecho, la empresa de Nigrán logró recientemente el contrato para equipar los instrumentos (antenas, red, catapulta o estación de control, entre otros) en la sexta unidad BAM. Una operación que tendrá lugar en septiembre.

Internacional

Y mientras, Marine Instruments prepara su dron para volver por libre lejos de Nigrán. «Estamos dando primeros pasos de internacionalización», explica el CEO de la firma asentada en Porto do Molle, Gabriel Gómez, que avanza la rúbrica de un primer contrato distribución con esa empresa de Emiratos Árabes Unidos, que «ayudará a mover el producto» en Oriente Medio.

«Lo mismo lo estamos haciendo en otros países, porque nos estábamos centrando en desarrollar el producto en España, con Pesca y la Armada, y ahora que lo tenemos consolidado estamos dando pasitos a nivel internacional», añade Gómez.

Por otro lado, la firma prosigue desarrollando sus otros sistemas, tanto los enfocados a pesca como a defensa o vigilancia. Entre ellos figura su plataforma de visión marina con IA capaz de procesar datos en tiempo real y reconocer objetivos.