Las exportaciones gallegas sellan un primer semestre histórico por el tirón del motor

El motor gallego ha pisado a fondo en un primer semestre en el que Stellantis Vigo no ha frenado y tampoco la industria auxiliar. A contracorriente de la caída nacional de producción que sufre el sector, Balaídos ensambló la cifra récord de 294.000 vehículos entre enero y junio, la mayor parte exportados vía marítima a través del puerto olívico. Precisamente hace ayer un mes, la Autoridad Portuaria daba cuenta de las más de 521.600 toneladas de coches y furgonetas movilizadas durante los seis primeros meses del año; mercancía que creció un 3,3%, se situó como la primera desplazada, y a la que hay que agregar otras 123.300 toneladas de piezas y componentes (+2,2%). Son unos datos excepcionales que ratificó este lunes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, cuya estadística arroja para Galicia el mejor arranque semestral de exportaciones de su historia. Las ventas al extranjero superaron los 15.600 millones, un 0,6% más que en 2024, y uno de cada tres euros fue a parar a la automoción. Solo esta industria rebasa por primera vez los 5.000 millones de facturación (+7,2%) y los 4.000 millones de superávit (+8,3%).

Si se mide por peso, es el transporte el que más valor acapara de los ingresos que las empresas de la comunidad consiguieron captar del exterior (supone el 32,7% del total). Le sigue el textil (21,5%), con una fuerte aportación de las prendas de vestir (18,7%), y acto seguido los productos alimenticios (8,2%), fundamentalmente pescado, crustáceos y moluscos (6%). Estas tres categorías representan más del 60% del importe que inyectaron a la autonomía las economías foráneas. Metales comunes como el hierro, acero o aluminio y sus manufacturas (5,4%) y los alimentos procesados (4,9%), con especial presencia de la conserva (3,5%), completan el top 5.

Pese al aumento de las ventas al extranjero, el superávit de Galicia se queda en 4.986 millones y no logra superar los 5.100,5 millones del primer semestre de 2024, que por ahora mantiene el récord. El menor saldo positivo lo justifican las importaciones, que aumentaron el triple que las exportaciones (+2,1%) hasta los 10.600 millones.

Evolución de las exportaciones gallegas / Hugo Barreiro

El principal destino de las empresas gallegas fue Francia con casi 2.500 millones (un 15,2% menos). Tras el país galo se posicionan Portugal con 2.147 millones (+5%), Italia con 1.572 millones (+1,1%) y Turquía con 973 millones, que se sitúa por primera vez como el cuarto mercado por importancia para la comunidad tras crecer un 51,5%. Por regiones, Europa aguanta (+0,8%) y atesora el 82,6% del valor (12.859 millones), pero caen la UE (-3,4%) y la Eurozona (-4,4%). La que más crece es América Latina al calor de Mercosur, que deja incrementos disparados para Argentina (+37,8%), Brasil (+30,9%), Chile (+29,5%) o Ecuador (+23,9%), pero aún con montantes poco representativos.

El «efecto Trump» agrava el déficit con Estados Unidos

El impacto de la incertidumbre ante el zarpazo arancelario de Estados Unidos se nota en las exportaciones gallegas, que entre enero y junio descendieron un 17,3% hasta los 293 millones. No ocurre lo mismo con las importaciones procedentes del país norteamericano, que se incrementaron un 11,8% y rozan los 694 millones. La combinación entre ambos factores da como resultado que el déficit comercial —la magnitud a la que paradójicamente se aferró Donald Trump para asestar su agresiva política arancelaria— se agrave hasta los 401 millones. Habrá que ver cómo evoluciona ahora la situación, teniendo en cuenta que Washington acordó el pasado 27 de julio con Bruselas un arancel fijo a las exportaciones europeas del 15%, en lugar del 30% que había amenazado con imponer a partir de agosto si no había acuerdo. Pese a ello, Europa no tomará represalias contra los productos estadounidenses.