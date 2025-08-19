Europa se librará de los edificios contaminantes a partir de 2030

Una directiva del Parlamento Europeo obligará a realizar un cambio de paradigma en la construcción partir de 2028. Se trata de la relativa a la eficiencia energética de los edificios, que obligará, entre otros aspectos, a que los edificios propiedad de organismos públicos sean cero emisiones en tres años, norma que se extenderá a toda clase de inmuebles, independientemente de su uso o titularidad, a partir de 2030. Esta es sola una de las nuevas medidas que entrarán en vigor, que incluyen incentivos a placas solares o bombas de calor eléctricas en detrimento, por ejemplo, de las calderas de combustibles.

El objetivo de la normativa europea (Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios) es la descarbonización del parque de edificios en 2050 y considera un inmueble cero emisiones a aquel que no genera emisiones directas de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles en el propio inmueble, además de aquel cuyo consumo sea casi nulo y esté cubierto por energías renovables producidas in situ (por ejemplo, con placas solares) o procedentes de la red.

La Unión Europea calcula que el 40% del consumo final de energía del Viejo Continente y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía corresponden a los edificios, en un contexto en el que el 75% de estos no son eficientes desde el punto de vista energético, dado que fueron levantados en épocas en la que estos criterios no eran tenidos en cuenta. Para acabar con esto, cada país deberá reformar el 16% de los inmuebles no residenciales en altura antes de 2030 y el 26% antes de 2033, logrando que cumplan así con estos criterios.

Otro de los puntos que contempla la directiva es la eliminación de incentivos —no se contempla una prohibición total— a las calderas de gas, gasóleo o carbón, promoviendo su sustitución por bombas de calor eléctricas, sistemas híbridos con renovables o redes de calor y frío de bajas emisiones.