BBVA eleva un 17% la nueva financiación a empresas durante el primer semestre
Concedió 49.115 millones a grandes compañías, pymes y autónomos
agencias
Madrid
BBVA concedió 49.115 millones de euros en nueva financiación a pymes, autónomos y grandes compañías en España durante el primer semestre de 2025, lo que supone un aumento del 17% frente al mismo periodo de 2024.
El banco explicó que el crecimiento registrado se alinea con la estrategia de BBVA centrada en empresas, uno de los ejes del actual plan estratégico. La entidad ha consolidado su posición en este segmento, no solo por el aumento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes, que aumenta un 15,3%.
- Davila 17/08/2025