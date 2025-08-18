Stellantis Vigo vuelve al trabajo tras las vacaciones... y ya tiene que parar por los incendios de Ourense

Stellantis Vigo y el resto del sector de la automoción estaban alerta por las consecuencias que podía dejar el incendio de la nave de Autoneum Spain en A Rúa, Ourense. Y, finalmente, las ha habido. La factoría de Balaídos, que hoy regresó al completo al trabajo tras el fin de las vacaciones, se ve forzada a eliminar el turno de tarde del Sistema 2, el que se encarga de las furgonetas, en la jornada de mañana.

Autoneum, antigua Rieter Saifa, es uno de los proveedores de referencia de la K9, para la que envían cada día más de una decena de camiones. Se encargan de los tapices del suelo e insonorizaciones bajo capó y en el salpicadero. De ahí que en Stellantis Vigo estuvieran alerta ante la posible escasez de estos componentes por el incendio que afectó a las instalaciones de la multinacional suiza.

La dirección comunicó a los trabajadores una serie de alteraciones en la actividad. Para empezar, la cancelación en montaje del turno de tarde de este martes. Para seguir, una adaptación en los talleres de pintura y de ferraje en función de las necesidades para la producción de las colecciones de coches despiezados en el taller de CKD.

La previsión es que el sistema vuelva a la normalidad para el turno de mañana del día siguiente, miércoles.

El incendio

La ola de incendios de la provincia ourensana llegó a la planta de Autoneum. Las imágenes de cómo quedaron las instalaciones eran preocupantes y la multinacional, que emplea allí a unas 190 personas, estaba valorando los daños sufridos.

En declaraciones a FARO, fuentes de la compañía confirmaron que están intentando «minimizar cualquier impacto en las operaciones» de sus clientes tirando de su «red de producción local en toda Europa y utilizando las capacidades disponibles para cumplir con los compromisos de entrega».

«Actualmente estamos llevando a cabo una evaluación exhaustiva de la situación en las instalaciones y colaborando estrechamente con las autoridades locales para garantizar que se tomen todas las medidas necesarias», añaden las mismas fuentes.