Stellantis Vigo vuelve al trabajo con un ojo en el incendio de Autoneum

Stellantis Vigo retoma hoy la actividad con sus dos sistemas de producción al completo y con una previsión de alta actividad. Eso sí, dirección y trabajadores vuelven al trabajo con un ojo puesto en las posibles consecuencias del incendio sufrido por uno de sus proveedores: Autoneum Spain, de A Rúa, en Ourense. Según pudo saber este medio, el Sistema 2, el que se encarga de las furgonetas K9, podría verse afectado a partir de mañana martes por una posible escasez de componentes.

Tras las tareas previas de arranque después de las merecidas vacaciones, a las que se llegó con un récord de producción en el primer semestre (más de 290.000 vehículos), los trabajadores de ambos sistemas están llamados a volver a producir las furgonetas, con sus cinco siluetas, y el todocamino Peugeot 2008. En ambos casos, para continuar con su éxito de ventas.

Sin embargo, persiste el temor en la industria de la automoción por la situación de Autoneum. La antigua Rieter Saifa es uno de los proveedores de referencia de la K9, para la que envían cada día más de una decena de camiones cargados de tapices del suelo e insonorizaciones bajo capó y en el salpicadero. La planta fue afectada por la ola de incendios de la provincia ourensana y las imágenes de cómo han quedado las instalaciones son preocupantes. No obstante, la multinacional suiza todavía no se ha pronunciado de forma oficial tras la primera evaluación de los daños, por lo que no está claro en qué la situación quedó la fábrica. Tampoco si el fuero afectará a su producción o a sus 190 empleados.