Optare despega en México mientras despierta el interés de varios fondos

La viguesa Optare Solutions cumplirá un año cotizando en el BME Growth poco después de que finalice el verano. En todo este tiempo, la empresa ha tenido que aprender a vivir en una nueva realidad. Fueron meses de intenso trabajo, condicionados por la gestión de los tiempos y los reportes, pero que la dirección valora en positivo. «Lo importante de salir a bolsa vino después», explica e CEO de la consultora tecnológica, Luis Álvarez-Sestelo. Mientras se acostumbraban, la firma continuó con lo que mejor sabían hacer y siguieron creciendo. Tanto, que por el camino se hicieron con la empresa mexicana CinkoSSC y firmaron varios contratos y alianzas. Y por el momento, las cosas van muy bien al otro lado del charco: allí desarrollan en estos momentos su mayor proyecto y, con los buenos resultados, llegan tanto el interés de los fondos como la posibilidad de crecer, principalmente inorgánicamente. «También nos han planteado comprar la compañía, pero yo prefiero ir lento; Optare es un proyecto a largo plazo», resume el consejero delegado.

Con 23 años, la compañía olívica que surgió tras la liberalización de las telecomunicaciones en España ha ido acaparando la atención de la prensa por sus pasos de gigante. Especialmente, con su salto al BME Growth a comienzos de octubre del pasado año después de haber cubierto con éxito dos rondas de ampliación de capital previas. La TIC hizo sonar la campana siendo valorada en 22 millones, con un precio por acción de 6,25 euros y cerrando su sesión inaugural a 7,8 euros tras una subida cercana al 25%. «Para nosotros la salida a bolsa no es un fin, es un medio», dijo el CEO en declaraciones a FARO antes de dar este significativo paso.

Con el periplo del pasado curso, Optare Solutions cerró el año en positivo, con una cifra de negocios de 10,3 millones de euros y casi 460.000 euros de resultado de explotación. Por el camino, la consultora se hizo con CinkoSSC (Cin Ko Shared Service Center S.A.P.I.), incorporando su plantilla y su negocio. Y aunque Álvarez-Sestelo reconoce que el arranque de año «fue complicado» en Europa, en México el primer semestre fue «muy bueno». Además de mejorar el negocio ya existente, están ayudando a un gran operador en su proceso de transformación digital en un pedido de más de 1,5 millones de euros.

«En estos momentos los operadores de comunicación necesitan reducir sus costes operativos con la menor inversión. Y ahí entramos nosotros», señala el responsable de la empresa olívica. En el caso de la compañía azteca, es un cliente que antes no tenían, «que es lo importante».

Álvarez-Sestelo confía en que la parte española de Optare retome la buena dirección en este segundo semestre del año. No en vano, los encargos siguen llegando, como el anunciado a finales de julio con Tricéleris, operador neutral de redes de fibra FTTH (Fiber to the Home) que seleccionó a la viguesa como su socio estratégico como proveedor de servicios tecnológicos.

Futuro

Mientras Optare Solutions va dibujando su camino, a la puerta de Álvarez-Sestelo no paran de llamar los fondos, «tanto españoles como extranjeros», que ven un buen futuro para la empresa TIC. De hecho, el CEO reconoce que existen negociaciones, como también que les llegan ofertas para vender la compañía. La idea, sin embargo, va por otro lado: «Es posible que hagamos alguna compra, aunque requiere que haya sinergias y que se hayan analizado bien», apunta.

En cuanto a los objetivos a corto plazo, todo pasa «seguir creciendo y aportando valor» en el nicho de las telecomunicaciones y por «explorar nuevos sectores». Optare quiere ampliar su presencia en la automoción (participa en los Perte de Stellantis y Renault) y acercarse al sector aeroespacial, al 5G o la gestión de drones. Y, como no, también reforzarse en IA (Inteligencia Artificial), para lo que será clave la última alianza anunciada con Somosierra Tech.