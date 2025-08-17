Nueva vida para el «yate fantasma» que llegó a Vigo sin acabar hacer casi cuatro años

El remolcador de altura Onyx entró en la ría de Vigo en medio de una densa niebla a comienzos de octubre de 2021. Lo hizo arrastrando una imponente figura grisácea, cerrada a cal y canto y sin vida, que rápidamente captó la atención de los pocos que lo vieron en directo y de los apasionados a seguir la actividad marítima del área. Se trataba del casco de un megayate de algo más de 80 metros de eslora, a medio construir, que llegaba desde Noruega para reposar en la ciudad olívica en busca de un futuro mejor. El nuevo dueño, nunca revelado, optó por alejar al entonces bautizado como PJ World de tierras nórdicas para traerlo a los astilleros olívicos con la idea de rematarlo, amarrándolo en Teis, en Metalships&Docks. Desde aquella entrada casi furtiva han pasado ya casi cuatro años y el «yate fantasma», como algunos lo bautizaron entonces, sigue en el mismo sitio, sin avances. Ahora, busca iniciar una nueva vida. El bróker que lo lleva, la firma monegasca IYC Yachts, ha activado un nuevo proyecto, con un rediseño completo, más grande y con el objetivo de su construcción final en una atarazana de Vigo. Se trata del proyecto Raptor.

Origen

La historia de esta embarcación se alarga ya por varios. Concebido en 2009 por la firma estadounidense Palmer Johnson (de ahí las iniciales de su antiguo nombre, PJ World), fue diseñado exterior e interiormente por la firma italiana Nuvolari Lenard, con propulsión a cargo de Rolls-Royce Marine, para su fabricación en Noruega. Se dibujó como un yate de tipo explorer, con 81,5 metros de eslora por 14,5 de manga, alojamiento para 14 invitados en siete camarotes, jacuzzi, helipuerto y garaje submarino, entre otros lujos requeridos por su futuro armador. Sin embargo, su corazón nunca llegó a latir: la fecha de entrega prevista —2012— se superó con creces tras el supuesto fallecimiento de su dueño, un millonario ruso, y se quedó varado en el astillero noruego Westcon.

Desde allí llegó a Vigo, con la idea de ser culminado de la mano del naval local, con expertise en estos buques gracias a las construcciones del Maybe, de Metalships, o del Naia, antes Pegaso, de Freire Shipyard. Y precisamente eran estos dos astilleros los que figuraban como más interesados en llevar a cabo la obra, como avanzó este medio. Antes de la compra por parte de su nuevo dueño, el barco estaba tasado en casi 17 millones de euros sin finalizar o en 105 millones ya terminado.

Proyecto

Los años pasaron y el barco permaneció en uno de los muelles de Metalships, pero ahora IYC trabaja en darle esa segunda y merecida oportunidad. Así nace el Raptor, un «yate de exploración de última generación» de se ampliaría hasta los 97 metros de eslora y que —según el reconocido bróker— se dividirá en seis «cubiertas y lujosas instalaciones» con capacidad para 12 huéspedes en nueve camarotes. «Ofrece una combinación perfecta de comodidad y aventura», apuntan, antes de señalar que el megayate dispondrá de soláriums o un helipuerto. Todo ello con la base de una plataforma de la firma noruega Kongsberg Marine y con diseño de la holandesa Vripack Yacht Design. Una vez completado contaría con 4.100 GT (gross tonnage, arqueo bruto).

El yate «PJ World», ayer en su amarre en el astillero Metalships&Docks / Marta G. Brea

Las fuentes consultadas de IYC confirman que la idea original de traer aquí el entonces PJ World era la de finalizar el yate de la mano del naval vigués, ya que en la ciudad se estaba construyendo en ese momento el Renaissance: el mayor megayate construido en España, con 112 metros de eslora, a cargo de Freire. En aquel momento, la atarazana de 130 años de historia era la mejor posicionada para llevar a cabo el trabajo y, según explican desde la firma con sede central en Mónaco, Vigo se mantiene como la primera opción para el Raptor. IYC, que reconocen haber sido uno de los «impulsores e intermediarios» que apostaron por traer a la ciudad el propio Renaissance, quieren repetir esta historia de éxito.