El naval de Vigo desvela los secretos del mar de Oregón
El «David Packard», fabricado por Freire para el Mbari, cumple su primera misión: crear mapas de alta resolución del fondo marino en la costa del Pacífico de EE UU
El David Packard, fabricado en Vigo por Freire Shipyard, acaba de cumplir con su primera misión en el Pacífico. Una expedición de 17 días frente a Oregón, en la llamada Zona de Subducción de Cascadia, una falla de 1.000 kilómetros donde las placas tectónicas Juan de Fuca y Gorda se deslizan bajo la placa norteamericana. Allí, la embarcación se encargó de tomar imágenes para crear mapas de alta resolución del fondo marino, clave para avanzar en la investigación sobre terremotos y tsunamis.
El David Packard, de 50 metros de eslora, fue entregado en 2024 por Freire y tras una larga travesía de casi 60 días llegó a la sede de la organización que lo encargó, el Monterey Bay Aquarium Research Institute (Mbari).
Hito
Con diseño de la también norteamericana Glosten, el buque se perfilaba como la gran joya de la oceanografía para las aguas del oeste de Estados Unidos. Y en su primera misión, no defraudó. El Laboratorio de Cartografía del Fondo Marino del Mbari comandó la expedición, que se inició en julio en un área que se alarga desde el sur de Canadá hasta el norte de California. El oceanográfico logró un «un hito» y abrió las puertas «para explorar zonas del océano previamente inexploradas».
«Este logro fue posible gracias a nuestro nuevo buque insignia de investigación, el David Packard, y su ecosonda multihaz de última generación, capaz de visualizar el fondo marino profundo con un detalle extraordinario», celebró la institución.
