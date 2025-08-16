Del bistec al pollo: el gasto en comida medra tres veces más que el consumo

Hay muchas formas de decirlo pero la letanía es la misma: los hogares llevan meses escalando una constante cuesta de enero cada vez que van a la compra, no hay dinero que llegue. Salvo contadas excepciones —carne de cerdo, lácteos o frutas frescas— todos los alimentos se han encarecido no solo en comparación con los del mes de julio del año pasado, si no que también lo van haciendo mes a mes, arañando céntimos a las carteras. Y la gente se adapta: saca un producto del carrito para poner otro, cambia sus pautas, trata de estirar al máximo su capacidad de compra. Pero, aún así, las matemáticas no dan: el consumo crece —en kilos o litros—, de forma general, pero lo hace muy por debajo de lo que aumenta el ticket del supermercado. Un ejemplo: en mayo de 2022 cada gallego consumió 48,66 kilos/litros de alimentos de media, por los que pagó 135,85 euros. En mayo de este 2025 el consumo medró hasta los 53,77 kilos/litros, a un coste total de 176,3 euros. En resumen, cada persona comió o bebió un 10,5% más, con un precio en conjunto un 30% más elevado que hace tres años. Los datos —los de mayo son los más recientes— corresponden al panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Si se observan estas cifras desde una perspectiva amplia, comparativa entre los distintos años, afloran múltiples elementos de interés. Cómo los hogares limitaron de forma abrupta el consumo de aceite de oliva por el bum de la inflación tras la invasión de Ucrania, cómo el pollo está reemplazando a otras carnes más caras en los menús, que los precios medios del conjunto de los alimentos no para de incrementarse o cómo los platos preparados no dejan de ganar más y más espacio en las baldas de las neveras.

Consumo alimentario en Galicia / Hugo Barreiro

Los ejemplos

Empezando por el primero: el aceite de oliva. De acuerdo al análisis del Instituto Galego de Estatística (IGE) los aceites acumulan un descenso del precio de más del 36% en el último año, después de haber saltado por los aires a un nivel que provocó restricciones en los supermercados. Se volvió un producto tan exclusivo que la tasa de penetración en los hogares pasó del 55% en mayo 2022 —más de la mitad de las familias usaba aceite de oliva a diario— al 49,7% un año más tarde. Se ha recuperado y acaricia ahora una ratio del 60%.

Caso número 2: el pollo. No es que no se haya encarecido, porque sí lo ha hecho, pero muy poco. De hecho el coste por kilo se ha mantenido en 5,2 euros, en comparación con la primavera de 2024. ¿Resultado? Si hace tres años su tasa de penetración mensual en los hogares gallegos apenas superaba el 69%, que ya es un porcentaje generoso, ahora supera el 81% sin dificultad. Uno de los productos más perjudicados por este rally del pollo ha sido la carne de vacuno, cuyo precio medio ha escalado en más de treinta puntos: el 55,3% de los hogares consumían carne de vaca de manera habitual al mes, tasa que ha caído ahora en tres puntos porcentuales. Aún así, incluso comiendo menos vacuno, cada persona se gastó 5,6 euros, frente a los 3,7 euros del año del estallido de la inflación.

Más: los platos preparados. En este caso, además del factor precio, resulta evidente que existe un cambio estructural en las pautas de consumo de parte de la población, motivo por el que las industrias alimentarias han ejecutado ingentes inversiones para ofrecer platos listos para comer (convenience) o surtidos unipersonales, porque ya apenas hay demanda para los surtidos a granel o las bolsas con preparados para familias de más de cuatro miembros, que van escaseando. En mayo 2022 el consumo de cada gallego promedió los 800 gramos, a razón de 4,37 euros por kilo; en el mismo mes de este año el consumo pasó a cerca de 1,1 kilos, por los que pagó 7,2 euros/kilo. Pero lo más llamativo, no obstante, es la tasa de penetración: los platos preparados entraban antes en el 70% de los hogares cada mes, una tasa que se ha encaramado por encima del 80,3%.

Ahora bien, el consumo se ha recuperado después de haber sufrido prácticamente un estancamiento en largos periodos de 2022 y 2023 y pese a las medidas fiscales implantadas por el Gobierno, como la reducción del IVA en algunos productos. Pero que los precios suben a toda velocidad y que los hogares continúan adaptándose a lo que permiten sus carteras es un hecho.