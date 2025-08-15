Remontada en ventas: la segunda juventud del Peugeot 2008 vigués

La generación actual del Peugeot 2008, de cuya producción se encarga Stellantis Vigo, ha superado ya la mitad de su vida de fábrica. Un camino en general de éxito, con los altibajos propios del sector, pero con una valoración más que positiva por parte de la compañía que dirige Antonio Filosa. Aunque es precisamente ahora cuando el todocamino está viviendo una segunda juventud, coincidiendo con el asentamiento del restyling impulsado en 2023. Así lo reflejan los datos de venta europeos del primer semestre, que sitúan al SUV olívico de nuevo en el Top 10 y subiendo posiciones. En concreto, ocupa el puesto número 8, con casi 100.000 unidades vendidas, un 3% más que en los primeros seis meses que el año anterior.

El 2008 es el protagonista del Sistema 1 de Balaídos desde la salida de los sedanes Peugeot 301 y Citroën C-Elysée tras doce años de producción. Desde su lanzamiento en 2019 el número de unidades ha ido creciendo de forma constante y llegó a convertirse el quinto coche de la planta que se unió al club de los millonarios, es decir, modelo del que se fabricaron más de un millón de unidades. Compartió lista así con los Citroën C15 y Berlingo, Peugeot Partner y Citroën Xsara Picasso.

Escalada y caída

Con su llegada a Vigo, y después de la habitual caída de ventas que deja una generación cuando se termina, y más en este tipo de vehículos, el coche de la marca del león se convirtió en la gallina de los huevos de oro de Stellantis ya en sus primeros años. Según los datos de la consultora especializada Jato Dynamics, después de haber caído al puesto 21 en 2019, su lanzamiento desde Balaídos revitalizó el modelo y ganó, en solo un año, casi diez puestos, tras anotarse 156.451 matriculaciones en el año que estalló la pandemia de COVID.

En sus cinco primeros años se vendieron más de 812.000 unidades

Su año fue 2021, cuando se disparó su popularidad entre los conductores comunitarios y británicos logrando un meritorio quinto puesto con 194.653 matriculaciones, solo por detrás del hegemónico Volkswagen Golf, Peugeot 208, Dacia Sandero y Renault Clio. Desde entonces el público ha ido perdiendo algo de interés en el SUV vigués, que se alejó del Top 10: en 2022 se quedó en el puesto 12 (141.471 coches); en 2023 repitió posición pese a vender más (158.376), y el año pasado lo cerró como decimocuarto más vendido (162.028).

Evolución comercial del Peugeot 2008 / Hugo Barreiro

Recuperación

Recientemente la consultora actualizó las cifras con los datos del primer semestre y las noticias son buenas para el coche olívico. En un contexto en el que las matriculaciones de automóviles nuevos bajaron un 1,9%, según la patronal europea del sector ACEA, Stellantis triunfó con su pas políticas agresivas de descuentos, el restyling y la variedad de motorizaciones ofertadas (a combustión, eléctrico o microhíbrido) con el Peugeot 2008, que pegó un salto en el renking. En total se matricularon 96.378 unidades, solo 810 menos que el séptimo en la lista (Dacia Duster) y 1.130 por debajo del sexto (Volkswagen Tiguan, que creció casi el 30%).

En lo que respecta al resto de la lista, el podio sigue siendo del Dacia Sandero (128.842 matriculaciones), seguido del Renault Clio (122.489) y, en tercera posición, el Peugeot 208 que se produce en Stellantis Figueruelas (109.146). En el cuarto puesto que el Volkswagen T-Roc (106.118), que se hace en Lisboa, y el Volkswagen golf (104.162). Ya por detrás del todocamino olívico, y cerrando este Top 10, se quedaron el Citroën C3 (95.891) y el Toyota Yaris Cross (95.513).