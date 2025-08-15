La pesca echa el cerrojo a la crisis con impagados y quitas por 450 millones

La homologación judicial que ha recibido el plan de reestructuración de Comercial Pernas (Coper) hará que todos sus términos sean de aplicación a la masa de acreedores al completo, tanto si votaron a favor —salió adelante con los de la clase comercial, que ejerció de fulcro (dominante)— como si no; se denomina efecto arrastre. La compañía, el brazo comercial de la desaparecida Atunes y Lomos (Atunlo), tendrá que pagar algo más de 34 millones de euros hasta el año 2030, teniendo en cuenta que el pasivo subordinado (6,5 millones) ha quedado cancelado formalmente y gracias a una quita general del 39%. La legislación concursal española prima sobre cualquier otra consideración la continuidad de una actividad económica, siempre y cuando el sacrificio exigido a los acreedores sea proporcionado y plantee un plan de viabilidad que tenga garantías. Pernas, a juicio del juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, lo ha hecho. De modo que esos 26 millones de euros que no satisfará a bancos y proveedores —por las quitas— son una especie de peaje a pagar en favor de su futuro y su previsible capacidad de generar empleo y riqueza.

Comercial Pernas ha sido la última de una retahíla de insolvencias en el sector, de modo que este mismo peaje es exponencialmente más elevado. En suma, teniendo en cuenta tanto las quitas aprobadas como los impagados —compañías que han ido a liquidación sin masa activa suficiente—, la factura ronda los 450 millones de euros, a digerir entre entidades financieras y proveedores comerciales (armadoras, equipamientos industriales, servicios de logística o distintos insumos). Y aquí destaca un caso, tanto por cuantioso como por irresuelto: el de Atunlo. La otrora mayor comercializadora de túnidos de España está en fase de liquidación, a la que se precipitó con deudas por 125 millones de euros. No ha habido enajenación de activos, aunque sí hubo una peculiar oferta sobre la mesa: 1,9 millones de euros por las factorías de O Grove, Cambados, la marca y todo el stock de mercancías, a cambio de retirar la demanda por vaciado patrimonial contra los antiguos directivos y socios del grupo. Entre ellos estaban los Pernas. La misma jueza que acaba de homologar el plan de reestructuración de Coper, por cierto, es la que mandó frenar aquella opción de venta que despatrimonializaba la antigua matriz con el uso de «sociedades pantalla»: Amelia Pérez Mosteiro.

Los peajes

El desenlace del caso Atunlo está lejos de producirse, pero otros muchos han quedado zanjados y sus acreedores están ya en fase de digestión de esas quitas e impagados. Como el de Fandicosta por ejemplo, en el que Worldwide Fishing Company (Wofco) abonó 19,5 millones de euros para satisfacer el pasivo financiero, previa quita del 50%. Eso sí, el descuento general alcanzó el 77,23%, sobre una deuda afectada de casi 80 millones de euros. De nuevo, banca y proveedores comerciales asumieron el arbitrio de la justicia. Lo mismo que en las otras dos antiguas filiales del grupo, Peixemar y Casa Botas, que fueron a insolvencia con más de 150 millones de deuda en su conjunto. Sus activos, como los de Fandicosta, fueron enajenados a Brunfish, que ha dado continuidad a su negocio.

Solo tres elegidas, incluida Pernas, han logrado aprobar sus planes de reestructuración hasta la fecha: Actemsa y Central Lomera Portuguesa (CLP), participada a partes iguales entre Atunlo y Marfrío. La primera validó un ajuste con 95,3 millones de euros de perímetro de deuda afectada, sobre la que planteó una quita del 65% para la denominada como clase sostenible de acreedores. Su propuesta incluyó desinversión de activos inmobiliarios —hasta agotar existencias— y capitalización de deuda con dos pesos pesados del sector: Albacora y Jealsa. Actemsa, tras el crac de Atunlo, se quedó como la única lomera (lomos de atún precocidos para la conserva) operativa en Galicia.

Las demás pesqueras que trataron de reestructurar su deuda murieron, en el mejor de los casos, en la orilla. Videmar fue a liquidación con más de 30 millones de deuda, según sus últimas cuentas depositadas; Berete lo hizo con 5 millones, 29 Pescados Rubén, casi 25 Proa Internacional, 17 Bacalao Giraldo y en torno a 9 millones Marpesca Europa, otra accionista (20%) de Atunlo.