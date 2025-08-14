Los precios del turismo gallego suben un 31% desde el COVID, el mayor alza de la península

Es inevitable salir a la calle cualquier tarde de este mes de agosto y no encontrarse con un lleno absoluto en la mayoría de las grandes terrazas de las principales ciudades. El verano ya está en su ecuador y los hosteleros lo saben, de ahí que quieran aprovechar al máximo el buen tiempo que luce en Galicia y muchos solo paren en aquellos casos en los que no tienen personal suficiente para suplir al que descansa. Los visitantes, tanto españoles como extranjeros, están acompañando, igual que lo vuelven a hacer otro año más los precios, que en el caso del turismo y la hostelería han aumentado un 5,5% en lo que va de año hasta julio (por encima del 5% del conjunto de España) y un 30,9% si se toma como punto de partida julio de 2020, aquel verano de hace ya cinco años en el que los gallegos, como el resto de españoles, volvían a la normalidad como podían. Entre restricciones, más o menos severas, en función de la gravedad de la situación sanitaria. Y por supuesto, con mascarilla, a falta todavía de las vacunas que permitieron dejar atrás la ya histórica pandemia del COVID.

Ese encarecimiento de casi el 31% es el mayor registrado en el sector en la península ibérica, y únicamente lo supera el 33,3% que se dispararon las tarifas turísticas y hosteleras en Baleares, capital de la fiesta estival por excelencia. El porcentaje supone 2,8 puntos más que la media estatal (+28,1%) y casi cinco puntos más que Cataluña (+26,1%), la comunidad que más turistas consiguió captar a lo largo del 2024.

Así se desprende de los datos del IPC publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales Galicia también es la segunda autonomía donde más se han incrementado los precios de los restaurantes y hoteles en los últimos cinco años (un 29,5% en comparación al 26,4% de España). Por provincias, Pontevedra se sitúa a la cabeza (+34,2%), solo superada por Ávila (35,6%) en todo el país. Le siguen Ourense (+29%), A Coruña (+26,7%) y Lugo (+26,8%).

rally de precios en hosteleria / Hugo Barreiro

«Galicia era muy barato antes del COVID, muy muy barato. Y ahora va acercándose a los precios de otros destinos», expone César Sánchez-Ballesteros, presidente de Feprotur (Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra) y Asehospo (Hospedaje Provincia de Pontevedra), para justificar el alza que acoge la comunidad. «Hubo que adaptar los precios a los costes que tiene el sector y esto ha repercutido en una subida», agrega por su parte Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia, esgrimiendo que aun así las cifras «van a ser muy buenas». Hablamos de un agosto que en la primera quincena «rondó el 90% de ocupación» y esta semana cuelgan el cartel de completo zonas como Sanxenxo, O Grove, Mariña Lucense, Costa da Morte e incluso en la Ribeira Sacra: «Está funcionando muy bien, la climatología nos está ayudando y desde luego esas previsiones que teníamos al comienzo de la temporada se están cumpliendo».

A nivel autonómico, los paquetes turísticos se han encarecido un 8,5% en un mes, mientras que los servicios de alojamiento han repuntado un 5,4%, porcentaje que asciende hasta el 28,1% si los precios se comparan con los del arranque del año (el máximo lo anota Baleares, donde crecieron un 107,7%). Solo en los últimos cinco años, además, las bebidas alcohólicas y el tabaco se han encarecido cerca de un 20%.

El conjunto de la cesta de la compra

El IPC gallego sube un 2,3% interanual, pero baja un 0,2% frente a junio. Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles forman el grupo que ha sufrido un mayor alza en el último año (+6,5%), mientras que el precio de los alimentos y las bebidas sin alcohol ha aumentado un 2,1%.

Los alimentos que más se encarecen son los huevos (+19,2%), la carne de ovino (+19%), la carne de vacuno (+18%), el café, cacao e infusiones (+13,9%), la fruta (+8,8%) y el pescado (+6,2%). Los que más se abaratan: aceites (-36,7%) y azúcar (-23,3%).

Las rebajas de verano en la moda gallega se saldan con un descuento del 9,4% en ropa y calzado, el menor de los últimos 20 años y lejos del 12,8% que los precios bajaban en julio de 2014, la mayor caída de la serie histórica.